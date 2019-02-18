Штормовой ветер и метели пришли в регионы Северо-Запада России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Циклон с сильным ветром и метелями наблюдается в ряде регионов Северо-Западного федерального округа. В Мурманской области из-за непогоды в выходные пришлось перекрывать автодороги и отменять авиарейсы, а в Коми, Карелии, Архангельской области и Ненецком автономном округе непогода ожидается в понедельник и в середине недели, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Причиной непогоды стал очередной атлантический циклон... территория его прохождения охватит не только Север, но в середине недели - и центральную часть России. В регионах Северо-Запада уже завтра практически повсеместно ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами с метелями и усилением ветра", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В Мурманской области пик непогоды пришелся на выходные. Из-за сильного ветра и метели был закрыт ряд дорог, в том числе участок федеральной трассы "Кола" по направлению к границе с Норвегией, из аэропорта Мурманск задержаны два и отменен один авиарейс. Также из-за заносов произошли две массовые аварии, в которых в общей сложности столкнулись 14 автомобилей, жертв и пострадавших не было. К понедельнику были открыты все дороги кроме трассы Заполярный - Сальмиярви, самолеты отправляются по расписанию.

Как сообщает мурманский гидрометцентр, причиной непогоды в регионе стал циклон, смещавшийся с Норвежского моря в восточном направлении. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют спокойную погоду - умеренный ветер и местами небольшой снег.

Влияние циклона

В понедельник явления непогоды ощутили жители Республики Коми.

"Циклон со стороны Мурманской области смещается за Урал, он принес с собой сильный ветер порывами до 19 м/с, метели, ухудшение видимости до тысячи метров. Но уже в понедельник к вечеру произойдет резкое похолодание, в Сыктывкаре ночью до минус 20 градусов, на севере Коми - 25-30 градусов мороза", - сообщила ТАСС начальник отдела Коми центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Козак.

По данным Главного управления МЧС РФ по Коми, на всей территории региона на 18 февраля объявлено штормовое предупреждение. Непогода стала причиной временного отключения электроснабжения утром в понедельник в центре Сыктывкара. Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" перешел на режим повышенной готовности в связи с непогодой, приведены в готовность резервные источники питания, спецтехника и средства связи для аварийных бригад энергетиков, сообщила пресс-служба филиала.

В Архангельскую область и Ненецкий автономный округ сильный ветер и метели пришли в ночь на понедельник. По данным Северного управления гидрометеорологии, в течение дня в регионах ожидается ветер порывами до 23-25 м/с, местами снег, метель. Управление МЧС по Архангельской области объявило штормовое предупреждение. По информации Гидрометцентра РФ, 19-20 февраля в Карелии ожидаются сильные снегопады, метель, ветер до 20 м/c.