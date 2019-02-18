"Все сошлось: и музыка, и цвета, и костюмы". В Петербурге прошел юбилейный "Бал-маскарад"

"Бал-маскарад" Джузеппе Верди — один из самых популярных оперных спектаклей Михайловского театра — прошел накануне в 55-й раз. Режиссер соединил две версии либретто и перенес действие в XX век

В минувшее воскресенье петербургский Михайловский театр представил одну из самых популярных своих оперных постановок — "Бал-маскарад" Джузеппе Верди. О том, почему спектакль Андрейса Жагарса подходит именно городу на Неве, какие его атрибуты артисты хотели бы перенести со сцены в реальность и что не перестает покорять публику девятый год кряду, — в материале ТАСС. Факты или чувства? В репертуар Михайловского театра "Бал-маскарад" — 23-я по счету опера Верди, считающаяся вершиной его творчества, — вошел в 2010 году. Один из ведущих европейских режиссеров Андрейс Жагарс, на тот момент возглавлявший Латвийскую национальную оперу, поставил его на основе сразу двух вариантов либретто — оригинальной версии, воссоздающей роскошную атмосферу при дворе шведского короля Густава III, и созданной по настоянию цензора версии, местом действия которой стали Соединенные Штаты Америки — именно ее сыграли на мировой премьере в 1859 году. "Это всегда вызов для режиссера, который делает "Бал-маскарад", потому что существуют две версии либретто. Поскольку были очень революционные настроения в Италии, тогда упрекали Верди, что он старается вложить революционные идеи — против монархии, против правительства, и он переделал оригинальное либретто", — рассказывает Жагарс. Режиссер решил принять этот вызов, соединив две истории и перенеся действие в начало XX столетия.

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС

"Все время как режиссеру тебе хочется показать эпоху более аутентично и добавить в либретто Антонио Сомма что-то из исторической правды, но это немного опасно, потому что автор избегал исторических и документальных точностей. Для зрителя, я думаю, важнее, чтобы он мог поверить происходящему на сцене, потому что очень часто такие оперы, которые показывают те или иные исторические факты или периоды, они могут быть очень статичными, и эти истории становятся немного "неживыми", — говорит он. "Я ставил себе задачу создать яркие образы, создать очень убедительные и яркие взаимоотношения между героями, показать эмоции, любовь и то, каково это, когда людям у власти приходится выбирать между любовью, личной и эмоциональной стороной и теми обязанностями, которые ты выполняешь как правитель", — говорит Жагарс. Спектакль и город Для режиссера эта была первая постановка в Михайловском театре. Именно благодаря этой работе, как он признается, ему удалось познакомиться со всеми артистами. "Было интересно работать в Петербурге, потому что все участники были из труппы, было много интересных голосов, личностей. Кто-то очень вырос за этот период работы, показал себя и, думаю, удивил даже руководство театра, кто-то подтвердил, что у него есть хорошие данные. Это был период здорового соревнования, потому что было несколько составов исполнителей", — отмечает он.

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС

По мнению Жагарса, Петербург и его "Бал-маскарад" хорошо сочетаются. "Было интересно работать в стиле арт-модерн, поскольку Петербург — такой удивительный город, где так много арт-модерна, есть откуда сценографу и художнику по костюмам брать материал. У меня остались очень хорошие воспоминания. Я рад, что этот спектакль до сих пор в репертуаре, его играют, и зритель приходит", — признался Жагарс. Вдохновение эпохой Зрелищной составляющей постановки на фоне минималистичных декораций являются костюмы — преобладание красного и черного в облачении героев прослеживается от начала до конца, будь то имперские мундиры или вечерние наряды придворных дам.

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС

Их автор — известный рижский художник Кристине Пастернака. Декадентское женское собрание у прорицательницы Ульрики и, собственно, бал-маскарад в финале, благодаря творениям кутюрье превращаются в своего рода дефиле. "Я была очень рада работать над этой постановкой, соблюдать рамки периода и вдохновляться костюмами этого периода. Если вдохновляет эпоха, то это совсем не трудно — работать над такой темой, — рассказывает Пастернака. — Когда я работаю над костюмами конкретного периода, я изучаю не только энциклопедии костюма, но смотрю и живопись".

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС

Воссоздавая атмосферу 20-х годов XX века, художник опиралась на фрагменты кино, фотоснимки и произведения художников того периода. "От чего я вдохновлялась — это Поль Пуаре. Он ведущий модельер того периода, — отмечает она. — Я очень была рада работать с мастерами Михайловского театра и убедиться, что сохранились многие традиционные подходы к отделкам, к ручной работе как таковой и к театральному костюму. Эта традиция — она жива, и это было очень радостно", — вспоминает Кристине. На сцене и в жизни Особую эстетическую и музыкальную красоту спектакля отмечает исполнительница одной из пяти главных ролей — лауреат международных конкурсов Олеся Петрова, блистательно сыгравшая в юбилейном показе гадалку Ульрику. "Ульрику я пела в самых разных постановках. Но этот спектакль Андрейса Жагарса отличается элегантностью и тонким вкусом. Здесь все сошлось: и музыка, и цвета, и костюмы — все очень гармонично. Выдержанные тона: черные, красные — очень ярко получилось. Мне нравится, как одеты артисты, и моя героиня, в частности, — я бы такое платье надела не только на сцену. Думаю, в этом спектакле Ульрика — это, конечно, не ведьма, а скорее артистка. Она очень ловко общается со своими гостями, немного их разыгрывает, специально окружила себе красивыми девушками, чтобы отвлекать внимание мужчин", — рассказал она.

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС

Своими впечатлениями от участия в постановке "Бала-маскарада" поделилась и ведущая солистка Михайловского театра сопрано Татьяна Рягузова, воплотившая на сцене образ возлюбленной короля — Амелии, супруги его лучшего друга и соратника. "Амелия — очень сложный образ и эмоционально, и вокально. Первый раз эту партию я пела в год премьеры, тогда я была совсем юной. А теперь я сильно повзрослела и, мне кажется, более ясно понимаю, какая ответственность на мне лежит. Поэтому волнение сегодня перед спектаклем гораздо сильнее, чем тогда, девять лет назад", — признается артистка. Зрительские симпатии Большинство зрителей, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ТАСС после спектакля, отметили и вокальные партии, и впечатляющее исполнение произведения Верди оркестром театра.

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС

"Очень хорошие голоса, хорошее исполнение, с воодушевлением сегодня давали оперу", — сказала петербурженка Ирина, которая впервые пришла увидеть и послушать "Бал-маскарад". Знакомством с творчеством композитора спектакль стал и для студентки Санкт-Петербургской консерватории Марии. "Мне очень понравилось. До этого я не была на операх Верди, вообще редко бываю на операх. Это, можно сказать, даже отчасти современная опера: костюмы эпохи модерна — это уже не средневековые образы. Музыка, конечно, впечатляет, интересно взаимодействие героев, сам сюжет захватывает", — поделилась впечатлениями Мария. "Музыка, во-первых, очень красивая, она сразу впечатляет. Костюмы такие оригинальные. Декорации мне тоже нравятся, и голоса очень хорошие. Получала громаднейшее удовольствие, когда слушала, на одном дыхании. Я давно хотела попасть на эту постановку. Нам очень нравится", — поделилась зрительница Марина, которая пришла на спектакль вместе с подругой.

Описание Сцена из оперы "Бал-маскарад" © Александр Демьянчук/ТАСС