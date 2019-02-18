Циклон принесет потепление и обильные осадки в регионы ПФО к концу недели

ТАСС, 18 февраля. Синоптики прогнозируют обильные снегопады и потепление в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) к концу недели. В Марий-Эл, Удмуртии и Кировской области температура воздуха может подняться до нуля градусов, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В конце недели ожидается потепление [практически] везде в ПФО и ухудшение погодных условий, которое проявится в облачной погоде, значительном количестве осадков, преимущественно в виде снега, местами снегопады будут носить обложной характер. Практически повсюду ожидается сильный ветер", - сказал Синенков.

Он уточнил, что в Нижегородской, Кировской областях, Марий Эл и Удмуртии на погоду будет влиять циклон, который принесет теплый и влажный воздух. Здесь пройдут снегопады, во вторник днем ожидается минус 7-11 градусов, в среду в Кирове, Йошкар-Оле, Ижевске минус 3-6 градусов. При этом усилится ветер до 10 - 15 м/с. К пятнице погода не улучшится, местами ожидаются сильные снегопады, метель, потеплеет до минус двух - нуля градусов.

"На Средней Волге (Мордовия, Чувашия, Татарстан, Пензенская, Саратовская и Самарская области) во вторник погоду будет определять гребень антициклона, обойдется без осадков, в большинстве регионов температура порядка минус 5-9 градусов, на юге Саратовской и Самарской областей минус 9-13 градусов, преимущественно солнечно и без осадков, но ветер тоже будет достаточно сильным. В среду, четверг ожидается повышение температуры до минус 1-4 градусов, осадки в четверг повсеместно усилятся, будут выпадать в виде снега с дождем, температура повысится в Пензенской, Саратовской областях, Мордовии, Чувашии до нуля градусов. В конце недели погода на Средней Волге будет очень сложной, осадки приобретут повсеместный характер, местами они будут носить обложной характер, все будет сопровождаться ветром, добавятся снежные заносы и метели", - отметил собеседник агентства.

В два раза больше снега

Снегопады обрушились на ряд регионов ПФО. Днем метель началась в Ульяновске, жителям частного сектора, которые утром уехали на работу или учебу, вечером пришлось освобождать пороги входных дверей от снега. Сильный снег также осложнил движение общественного транспорта - на дорогах образовались пробки. По информации пресс-службы управления МВД по региону, в связи со сложными погодными условиями ограничено движение пассажирского транспорта на трассе Ульяновск - Димитровград.

Непогода повлияла и на работу аэропорта Ульяновска имени Н. М. Карамзина: четыре дневных рейса из Ульяновска в Москву и обратно (два на вылет и два на прилет) были отменены из-за сильного бокового ветра, большинство пассажиров переоформили билеты на вечерние рейсы. По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, метель в регионе продлится и в ночь на 19 февраля 2019 года. Согласно прогнозам, ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Метель с порывами ветра до 23 м/с обрушилась в понедельник и на Кировскую областью. В областном центре, где снегопады периодически шли и в выходные, жители активно жалуются в социальных сетях на плохо убранные от снега дороги, тротуары и дворы, из-за неочищенных крыш на днях пострадали двухлетний мальчик и мужчина 1965 года рождения. Как отметил в понедельник в ходе медиа-тайма сити-менеджер Илья Шульгин, управляющие компании традиционно жалуются на нехватку средств, людей и техники, однако некоторые из них попросту некачественно исполняют свои обязанности, администрацией города взят курс на лишение таких компаний лицензии. Что касается очистки дорог от снега, то, по словам Шульгина, имеющаяся в распоряжении подрядчиков техника не всегда справляется с объемами снега этой зимой.

"Мы работаем, постоянно чистим, но этой зимой снега выпало на 50% больше, чем прошлой, вывезено в полтора раза больше снега - более 400 тысяч кубов мы вывезли, а снег все равно в таком количестве лежит", - отметил Шульгин.

В два раза больше снега с начала зимы вывезли с улиц Оренбурга. По информации пресс-службы администрации города, с дорог города вывезено 140 тыс. кубометров снега, со дворов многоквартирных домов - более 35 тысяч кубометров. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля местами по области ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с и метель, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Режим повышенной готовности

Об усилении ветра и ухудшении погодных условий предупредили жителей практически всех регионов ПФО. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике Татарстан, на территории региона с 17:30 мск (понедельник) до 06:00 мск вторника ожидается усиление северного ветра с порывами до 21-26 м/с. Сильный северный ветер с порывами до 15-17 м/с ожидается в Оренбурге. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили ТАСС, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды управление переведено в режим повышенной готовности, введено круглосуточное дежурство.

Жителей Башкирии предупредили о метели, гололеде, снежных заносах и снежном накате на дорогах и ухудшении видимости. В Саратовской области, где в понедельник вечером из-за метели перекрыли трассу А-298, ведущую от автодороги федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград до границы с Казахстаном, также во вторник может осложнится ситуация на дорогах. "Прогнозируется увеличение количества ДТП. [Причина] - гололедица на дорогах, порывы ветра до 23 м/с", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Сильный ветер прогнозируется и в Мордовии. По данным регионального гидрометцентра, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.