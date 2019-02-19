Национальная библиотека Якутии открыла виртуальную выставку о традициях и культуре нивхов

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Национальная библиотека Якутии открыла виртуальную выставку "Мир нивхов" - малочисленного народа, живущего в Хабаровском крае на нижнем Амуре и на острове Сахалин. Для выставки использована международная платформа Академии культуры Google, сообщил ТАСС во вторник научный сотрудник Научно-исследовательского центра книжных памятников библиотеки, координатор проекта Алексей Иванов.

"В фондах Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) хранятся книги, рукописи и фотоматериалы из частных коллекций известных ученых, писателей и педагогов, приобретенные и переданные в фонд библиотеки. Сегодня библиотека впервые знакомит с архивными материалами из коллекции Таксами Чунера (1931-2014), который является первым доктором наук из числа малочисленных народов Севера в системе РАН", - рассказал он.

В основу этнографических и лингвистических исследований Таксами Чунера положены оригинальные материалы, лично собранные им во время многочисленных экспедиций к коренным народам Сахалина, Камчатки, Чукотки, Ямала, Обского Севера, Якутии, Хабаровского и Красноярского краев, Мурманской и Амурской областей. "В архивах имеются записи, рассказы и народные сказания от носителей нивхского языка, фотографии из экспедиций Таксами Чунера, рукописный словарь нивхского языка", - рассказал собеседник агентства.

В 2018 году Национальная библиотека Якутии на платформе Академии культуры Google организовала три выставочных проекта. На одном из них были представлены редкие книги из фондов библиотеки, по которым можно проследить путь развития якутского алфавита и якутского языка. Выставка фотографий "Север: этнографический мир Ильи Самуиловича Гурвича" показывает жизнь Севера глазами известного этнографа, исследователя Сибири Ильи Гурвича.