Памятник Хо Ши Мину установят во Владивостоке ко 2 июля

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Работы по установке памятника Хо Ши Мину и благоустройству соответствующего сквера будут завершены во Владивостоке в 2019 году, ко дню города. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк.

"В этом году мы поставим памятник Хо Ши Мину, и это будет первый в 2019 году отремонтированный сквер у нас, где будет установлен этот памятник. Меценат, который ставит памятник, берет на себя благоустройство половины сквера", - сказал Гуменюк. Как уточнил глава города в разговоре с ТАСС, он дал поручение завершить все работы ко дню города, который отмечается 2 июля.

Сквер на улице Борисенко, где планируется поставить посвященную первому президенту Демократической Республики Вьетнам (ныне - Социалистическая Республика Вьетнам) скульптуру, стоит первым в очереди на благоустройство в этом году. Здесь уже обрезаны деревья, будут отремонтированы бордюры, восстановлены подъездные дороги и установлены 15 фонарей.

Ранее сообщалось, что власти Владивостока санкционировали установку памятника Хо Ши Мину, о которой просил генеральный консул Вьетнама во Владивостоке. В последние годы в городе появились также памятники Николаю Муравьеву-Амурскому, Владимиру Высоцкому, Александру Солженицыну, скульптуры Юла Бриннера, Элеоноры Прей и другие.

Автором скульптуры является молодой владивостокский скульптор Петр Чегодаев. Автор изобразил, как Хо Ши Мин стоит за трибуной, его руки лежат на книге. Сам Хо Ши Мин в 20-е и 30-е годы прошлого века неоднократно посещал Владивосток. В 2009 году состоялось подписание договора об установлении побратимских отношений между городами Хошимин и Владивосток.