Самое теплое за всю историю наблюдений 18 февраля отмечено в Приморье и Хабаровском крае

ТАСС, 19 февраля. Синоптики Приморья и Хабаровского края зафиксировали новые температурные рекорды, отмеченные за всю историю наблюдений на дату 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в гидрометеорологических центрах в двух регионах.

"До этого самая теплая погода во Владивостоке на 18 февраля за всю историю наблюдений была в 1999 году, когда воздух прогрелся до 2,2 градусов тепла. Вчера же, по данным метеостанции, было плюс 4 градуса. Рекорд сегодняшнего дня - 19 февраля - составляет 2,6 градуса тепла, но и он, вероятно, не устоит", - сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

По информации Дальневосточного Гидрометцентра, сейчас на территорию Дальнего Востока, в частности, на Хабаровский край, влияние оказывают переносы теплой воздушной массы из Азии, Индии, Южного Китая. Температура воздуха в Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурской области, в Приморье выше нормы. Вскоре потепление ожидают и на Сахалине.

"В Хабаровском крае тепло держится уже несколько дней. Так, накануне в Хабаровске температура воздуха поднялась до плюс 1 градуса по Цельсию, чего не отмечалось за столетнюю историю наблюдений, самые теплые температуры в эти дни февраля ранее не поднимались выше ноля градусов. Во вторник в городе ожидают до 2 градусов тепла", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в среднем сейчас по всему региону температура воздуха выше нормы на 10 градусов. При этом теплая погода, по прогнозам, сохранится до конца февраля.

Представители региональных управлений МЧС напоминают, что теплая погода уже существенно влияет на состояние льда в прибрежных районах. Передвигаться по рекам рекомендуется только в местах оборудованных переправ. Выезд на морской лед полностью запрещен в Приморье.