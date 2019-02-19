На Курилах построят четыре жилых микрорайона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство четырех новых жилых микрорайонов запланировано в этом году на Шикотане, Итурупе и Кунашире Сахалинской области в рамках программы развития Курил. Об этом сообщил в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Основная часть мер, направленных на поступательное развитие курильских муниципалитетов, реализуется в рамках областной государственной программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". В ходе программы уже реализованы более двух десятков проектов в сфере развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, решения кадровых проблем, содействия развитию бизнеса. В течение трех лет в развитие островов государство вложит около 11 млрд рублей.

"На Шикотане, Итурупе и Кунашире скоро начнется строительство четырех новых жилых микрорайонов", - сказал собеседник агентства.

По словам главы региона, на островах уже сейчас возводятся шесть детских садов и четыре школы.

Инфраструктура Курил

В рамках программы развития инфраструктуры Курильских островов врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу удвоить объемы ввода дорог с твердым покрытием. "В рамках исполнения указанного поручения в настоящее время проектируются более 20 объектов улично-дорожной сети, основных магистралей, а ряд участков будут введены буквально в течение текущего года", - отметили в свою очередь в региональном в правительстве.

Что касается морского и воздушного транспорта, на Курилах сейчас проектируются новые взлетные полосы, ожидается поставка двух самолетов для местных воздушных линий. Начато строительство двух грузопассажирских судов, запланирована реконструкция Южно-Курильского и Малокурильского портпунктов с увеличением протяженности причальных стенок. Помимо этого, на Курильских островах запроектировано более десяти объектов социальной сферы: библиотека, дом культуры, детские сады и школы. В ближайшие два года на островах начнется строительство пяти новых больниц, амбулаторий и акушерских пунктов.