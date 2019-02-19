Законопроект о реестре коренных народов могут внести в Думу в весеннюю сессию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Проект закона, который позволит вести учет представителей коренных малочисленных народов Севера и определять необходимую им государственную поддержку, планируется внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС депутат от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков по итогам обсуждения законопроекта в профильном комитете Госдумы.

"У этого законопроекта большая история: мы уже второй созыв работаем над ним - это порядка пяти лет. Основная его идея и актуальность в том, что в течение ряда лет мы потеряли графу в паспорте именно для коренных малочисленных народов, а это [создает] препятствие государственным гарантиям. <…> Законопроект направлен на учет представителей коренных народов, которым необходимы меры государственной поддержки. Мы работаем над тем, чтобы в весеннюю сессию он поступил в Думу", - сказал он.

Депутат пояснил, что в первую очередь законопроект должен помочь представителям коренных народов, ведущим традиционный образ жизни, так как они оказываются в самом незащищенном положении. Представителям коренных народов разрешено заниматься промыслами, которые запрещены как браконьерские. Но из-за отсутствия реестра коренных малочисленных народов и отметки в паспорте о принадлежности к коренным народам они не могут доказать право на ведение промысла, тогда как он зачастую является для них единственным источником пропитания.

"Сегодня [человек] вынужден идти за 300 километров в ближайший населенный пункт, чтобы на общих основаниях подать в электронном виде заявку, потом еще приехать отчитаться за нее. И если он даже получит квоту [на промысел] - мизерную, 300 килограмм, а потом не сможет вовремя приехать отчитаться, - [наложат] штрафные санкции: он будет лишен доступа к биоресурсам", - сказал депутат.

Ледков отмечает, что многие из представителей коренных малочисленных народов вынуждены находиться в статусе браконьеров, потому что они не могут выполнить существующие правила. "А если человек будет находиться в государственном реестре, тогда любые органы смотрят паспорт - в их данных он числится как ведущий традиционный образ жизни человек, для которого это единственный источник пропитания. И мы вкладываем в параметры закона, что он находится на учете государства и получает беспрепятственный доступ к ресурсам, без ограничений", - пояснил он.

Ледков добавил, что законопроект позволит упорядочить государственные гарантии и понять, на какую поддержку могут рассчитывать определенные народы. По мнению эксперта, это поможет внести ясность в государственную политику по отношению к коренным народам.

О проекте закона

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей РФ подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России.

Попадание в этот реестр будет подтверждать, что человек на самом деле проживает там, где родился и ведет традиционный образ жизни. Только гражданин, состоящий в реестре, будет обладать правами и льготами коренного малочисленного народа.