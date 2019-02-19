В Дагестане планируется создать единые системы ЖКХ, учета земель и видеонаблюдения

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с "Ростелеком" планируют создать единые системы ЖКХ, учета земель и видеонаблюдения на территории региона. Соответствующие инициативы обсудили на встрече глава Дагестана Владимир Васильев и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Стороны обсудили вопросы реализации проектов цифровой экономики в регионе - озвучили необходимость цифровизации инвентаризации земель и имущества с последующим созданием единой системы учета, что позволит выявить и поставить на налоговый учет неоформленные объекты недвижимости, а главное - обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава Ростелекома рассказал о возможности внедрения единой информационно-аналитической системы ЖКХ, благодаря которой "повысится прозрачность распределения и потребления энергоресурсов, финансовых потоков между участниками рынка ЖКХ". "Кроме того, эта система позволит повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ и капитальный ремонт за счет упрощения процедуры оплаты и снизить общедомовые нужды посредством единовременного снятия показаний", - добавил представитель пресс-службы.

Он сообщил, что на встрече обсудили создание единой системы видеонаблюдения на территории республики, среди плюсов которой "повышение уровня общественной безопасности, сокращение количества преступлений, снижение риска возникновения ЧС, распознавание лиц и автомобильных номеров".

Договоренности в сфере образования и здравоохранения

В пресс-службе также сообщили, что Васильев и Осеевский договорились о помощи региону в развитии компетенций студентов профильных вузов и ссузов и содействии созданию рабочих мест и специализированных подразделений "Ростелекома" на территории республики. Кроме того, Васильев и Осеевский обсудили внедрение IT-технологий в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также создание платформы информационно- библиотечного центра "Система электронных библиотек и дневников".

"Предполагается, что таким способом можно обеспечить значительную экономию бюджетных средств, выделяемых на школьные учебники и литературу, а также повысить прозрачность и управляемость всех процессов закупок, учета и использования учебной литературы", - отметили в пресс-службе.