Власти Забайкалья сообщили, что утепленные санузлы появятся в школах региона до конца года

ЧИТА, 20 февраля. /ТАСС/. Утепленные туалеты должны до конца года появиться во всех школах Забайкальского края, для этого их нужно оснастить в 165 учебных заведениях, сообщил ТАСС министр образования региона Андрей Томских.

Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному Собранию заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года, подчеркнув, что "порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации". В 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что теплых туалетов до сих пор нет в школах Дагестана, Бурятии и Забайкальского края.

"За прошлый год теплые туалеты обустроили в 174 [школах края], осталось еще 165. Мы все делаем для того, чтобы эту тему закрыть в этом году... Мы считали, что [для этого] нужно 264 млн рублей", - сказал Томских.

Он назвал задачу по обустройству теплых туалетов "нетривиальной", поскольку многие школы находятся в неблагоустроенных населенных пунктах. По его словам, часть средств на эти цели выделяют из муниципальных бюджетов, часть - из краевого.

В Забайкальском крае более 550 школ, в них учатся более 140 тыс. детей.