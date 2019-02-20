Летать на Соловки летом 2019 года будут только вертолеты

АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Авиарейсы из Архангельска на Соловки летом будут выполнять только на вертолетах, причиной такого решения стала реконструкция взлетно-посадочной полосы соловецкого аэропорта. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"На период летней навигации 2019 года будет ограничено авиасообщение с Соловецкими островами. Это связано с началом работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) местного аэропорта. На период производства работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы единственным возможным воздушным транспортным средством станет вертолет Ми-8Т, имеющийся в парке воздушных судов АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", - говорится в сообщении.

Перевозка пассажиров на вертолетах начнется с 15 июня. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, до этого рейсы будут выполняться самолетами Л-410. В связи со сменой типа воздушного судна предполагается увеличение стоимости авиаперелетов. Для жителей, зарегистрированных на территории поселка Соловецкий, цена авиабилетов сохранится на прежнем уровне.

Работы по устройству сооружений летного поля и возведению зданий предполагают выемку грунта на глубину до полутора метров. Проект реконструкции предусматривает разборку существующих покрытий, а также, в частности, замену существующего дренирующего слоя, удаление обводненных грунтов, устройство новой водосточно-дренажной системы и нового искусственного покрытия. Эти работы необходимо проводить при температуре воздуха выше нуля градусов.

Как ранее сообщалось, реконструкцию ВПП на Соловецких островах планируется завершить 30 ноября 2020 года. Планируемая стоимость работ по реконструкции аэропортового комплекса составит 2,9 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и бюджета Архангельской области. Необходимость реконструкции полосы обусловлена истечением срока эксплуатации существующих аэродромных покрытий.