Казанский университет приступил к подготовке проекта для общежития в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Казанский федеральный университет (КФУ) приступил к подготовке проектно-сметной документации для строительства студенческого общежития в городе Набережные Челны. Об этом сообщил ТАСС ректор КФУ Ильшат Гафуров.

"У нас есть участок в Набережных Челнах для размещения общежития на 1 тыс. мест, сегодня готовим проектно-сметную документацию на здание. В принципе, есть определенное видение по разным источникам финансирования строительства", - сказал Гафуров.

Среди рассматриваемых источников финансирования он назвал транш министерства науки и высшего образования РФ и внебюджетные средства. Также строительство может быть произведено за счет средств, выделенных на подготовку к празднованию 50-летия "КамАЗа".

Гафуров пояснил, что нехватка мест в общежитиях КФУ составляет порядка 2 тыс. Два года назад вуз не испытывал необходимости в новой инфраструктуре, однако по итогам 2018 года число иностранных студентов составило более 7 тыс. человек. Также выросло количество абитуриентов из регионов страны. "На сегодняшний день мы уже испытываем достаточно большой дефицит [мест в общежитиях]", - сказал Гафуров.

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. Помимо подразделения в Набережных Челнах, вуз имеет филиал в городе Елабуга.