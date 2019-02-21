Победители детской гонки на собачьих упряжках на Камчатке получат в подарок щенков хаски

ТАСС, 21 февраля. Победители детской гонки на собачьих упряжках "Дюлин", которая стартовала на Камчатке, получат в качестве призов щенков хаски. Соревнования юных каюров открывают череду мероприятий, приуроченных к гонке "Берингия", сообщила в пресс-служба региональной администрации.

В этом году на старт вышли спортсмены из Тигильского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Елизовского районов, а также одна участница из Москвы. Каюры соревнуются в трех возрастных категориях и двух дисциплинах: "нарта-спринт две собаки" и "нарта-спринт четыре собаки". "Что касается победителей и призеров [гонки] "Дюлин", то для них подготовлено множество ценных призов. Главные из них - щенки хаски - достанутся лидерам в каждой возрастной категории", - говорится в сообщении.

В преддверии гонки все участники получили подарочные комплекты спортивной одежды. Традицию экипировать юных каюров оргкомитет "Берингии" поддерживает уже шесть лет. Всего в гонке участвуют около 70 спортсменов, награждение юных каюров состоится 23 февраля, во время торжественных мероприятий, посвященных открытию "Берингии". Мероприятие будет вести Валдис Пельш, кроме того, перед зрителями выступит арт-группа "Soprano Турецкого".

Праздничные мероприятия, посвященные старту гонки, пройдут в селе Эссо 2 марта. Технический старт гонки назначен на 3 марта. Ожидается, что в нынешнем году она завершится 23 марта.

Традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проходит с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране.