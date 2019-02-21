Полигон для испытаний арктического оборудования может появиться на полюсе холода в Якутии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют расположить полигон, на котором будут проводиться испытания экологически безопасного оборудования для добычи углеводородов в Арктике, около Якутска или на полюсе холода Оймякон. Об этом сообщил постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов на международной конференции "Арктика 2019" в Москве.

Полюс холода в Северном полушарии расположен, по одной из версий, в местности Томтор Оймяконского района Якутии. В феврале 1933 года там была зарегистрирована температура минус 67,7 градуса. Средняя температура в январе составляет минус 61 градус.

"Сегодня есть интересные отечественные технологии, которые должны обеспечить безопасную сначала геологоразведку, а затем и добычу углеводородного сырья на шельфе... Эти технологии мы собираемся испытывать у нас в районе Якутска, в районе полюса холода Оймякон", - сказал он.

Федотов пояснил, что для реализации проекта необходима поддержка государства. По его словам, инициатива была поддержана, однако пока не получила финансирования. Он добавил, что сейчас предполагается реализовать проект после 2021 года, тогда как, по его мнению, научные исследования и внедрение современных технологий должны быть первым шагом в развитии Арктики.

Ранее Минпромторг предложил создать полигоны для испытаний нефтегазового и горнопромышленного оборудования в условиях Арктики в Мурманске, Якутии и Ненецком автономном округе (НАО).

Село Оймякон расположено примерно в 1 тыс. км от Якутска, ориентировочное время в пути на машине - до 16 часов, включая остановки на отдых.