Власти Крыма выделили 100 млн рублей на коммунальную технику для Керчи и Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Феодосия и Керчь получат дополнительную коммунальную технику, на это власти Крыма направили около 100 млн рублей, сообщил заместитель председателя совета министров Крыма Михаил Селезнев во время выездного совещания.

"[Выделение] 100 млн рублей согласовано. В апреле планируем в Феодосию и в Керчь технику переправить", - сказал Селезнев на совещании по проблемным вопросам городского округа Керчь, которое транслируется в эфире канала "Крым 24".

На совещании по проблемам городских округов, которое проходит в Керчи, указывалось, что в городах есть вопросы с вывозом бытового мусора, уборкой улиц, работой ассенизаторов и в других сферах.

Ранее сообщалось, что Аксенов инициировал комплексные проверки крымских городов. После претензий главы Крыма Сергея Аксенова сменились руководители Симферополя и Феодосии, в четверг он отстранил от работы на время служебной проверки заммэра Керчи.