Экспедиция "Северная тропа - 2019" остановилась на подходе к мысу Челюскин из-за пурги

ТАСС, 21 февраля. Пурга остановила участников экспедиции на снегоходах "Северная тропа - 2019" на подступах к мысу Челюскин, самой северной материковой точке Евразии. Путешественники укрылись от непогоды в охотничьей избушке, сообщил в четверг ТАСС координатор проекта Игорь Смолин.

Маршрут экспедиции, стартовавшей 11 января из Мурманска, проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км.

"[Сидят] сейчас в устье реки Нижняя Таймыра, пережидают пургу. Там охотничья изба, есть печь и тепло. У них там есть и дрова, и горючее, и еда. Прогноз [погоды] на Челюскин плохой, идет еще неделя пурги, не знаю, смогут ли они найти "окошко" и выскочить на маршрут", - сказал Смолин.

По его словам, у путешественников есть запасной вариант движения. В случае сохранения плохой погоды они могут уйти на юг по реке в сторону поселка Хатанга.

В общей сложности участники прошли уже примерно 6 тыс. км.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.