Похолодание и усиление ветра ожидаются в регионах Центральной России

ТАСС, 21 февраля. Понижение температуры и сильный ветер ожидаются в ближайшие двое суток на территории большинства регионов Центрального Федерального округа (ЦФО). Об этом сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главных управлений МЧС.

Метеопредупреждение о ветре с порывами до 17 м/с распространило ГУ МЧС по Тульской области. При этом, по данным регионального гидрометцентра, ожидается слабая метель, перепады температуры воздуха в течение суток возможны от минус одного до минус шести градусов. Схожие погодные условия прогнозируются в Брянской и Смоленской областях. В Тверском регионе также пройдет снег, местами мокрый, на дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать 20 м/с, отметили синоптики областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До 20 м/с ветер поднимется в Орловской, Калужской и Владимирской областях. Если в четверг в этих регионах температура плюсовая, то в пятницу столбик термометра опустится до минус восьми днем и минус 11 градусов ночью, говорится на сайтах региональных гидрометцентров. А жителей Рязанской области ГУ МЧС по региону предупреждает о понижении среднесуточной температуры более чем на пять градусов. В пятницу днем ожидается до минус четырех градусов, ночью - до минус девяти, снег, ветер до 16 м/с.

"На Тамбовскую область надвигается так называемый быстрый циклон с северо-запада, который принесет с собой арктический холод. Из-за него довольно теплая погода, которая стояла в начале недели, сменится заморозками и метелями. Температура воздуха ночью будет составлять минус восемь-десять градусов, днем семь-девять градусов мороза", - сообщили ТАСС в тамбовском гидрометцентре.

В Белгородской, Курской, Ивановской областях ожидается ветреная и снежная погода, на дорогах гололедица, усиление ветра местами до 18 м/с. В Курской области температура воздуха днем поднимется до нуля градусов, в Белгородской области потеплеет до плюс одного градуса. В Ивановской области днем до минус семи, ночью - до минус десяти градусов.

Воронежской и Липецкой областях потепление до плюс двух градусов днем, ночью ожидается от трех градусов мороза до двух градусов тепла. При сильном западном ветре до 15-18 м/с небольшой мокрый снег и морось, гололед, на дорогах местами гололедица, налипание снега. По данным Ярославского ЦГМС, в регионе в ближайшие сутки ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер юго- западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Ожидается похолодание - температура воздуха ночью опустится до минус шести градусов, днем около нуля.