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Арктика сегодня

Туристы из Татарстана станут первыми участниками тура "Ямал. Край тысячи оленей"

Планируется, что они прибудут в округ уже с 1 по 4 и с 15 по 18 марта

ТАСС, 21 февраля. Ямало-Ненецкий автономный округ примет в марте первые группы туристов - участников нового пакетного тура "Ямал. Край тысячи оленей". Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

"Туроператором "Дискавер Ямал" совместно с авиаперевозчиком и объектами туриндустрии был разработан пилотный для Ямала проект по запуску комплексного тура "Ямал. Край тысячи оленей". Планируется, что первые группы туристов прибудут в округ из Татарстана уже с 1 по 4 и с 15 по 18 марта", - сказал Хайруллин.

По его словам, выбор пал на Татарстан, поскольку Казань имеет прямое сообщение с Салехардом и авиакомпания-перевозчик предоставила выгодные условия по сотрудничеству - регулярные рейсы по некоммерческим тарифам. "При достижении договоренностей с другими перевозчиками будем привлекать и другие регионы", - пояснил собеседник агентства.

В течение четырех дней гости Ямала пересекут стелу "66 параллель", посетят традиционный чум возле Салехарда, познакомятся с бытом коренных малочисленных народов Севера, смогут прокатиться на снегоходе с прицепными санями и на оленьих упряжках, увидеть северное сияние, добавил Хайруллин. "Стоимость тура 19 тыс. 900 рублей. В нее входит перелет, проживание (гостиница четыре звезды с завтраками) и экскурсионная программа", - уточнил он.

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РоссияАрктика сегодняТатарстан
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