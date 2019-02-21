Совпали адреса доставки. История любви курьеров из Новосибирска

В Новосибирске Юлия и Дмитрий уже приобрели популярность, пользователи соцсетей разыскивают их в центре города. А компании, в которых они работают, узнав о романе, решили, что история отношений курьеров должна быть позитивнее, чем финал драмы Шекспира, и решили подарить влюбленным поездку в Европу с насыщенной культурной программой. Корреспондент ТАСС познакомилась с героями фотографии, Юлией и Дмитрием, и узнала историю их отношений.
Старше Ромео
Молодые люди — почти ровесники: Юлии 21 год, столько же исполнится Дмитрию в конце марта. Дмитрий отучился на монтажника, Юлия — на парикмахера. Но по специальности они не работают, решив стать курьерами.
Дмитрий работает в Delivery club с конца ноября — с того момента, как курьерскую доставку с брендированными термосумками и куртками запустили в Новосибирске. Юлия на тот момент уже работала в "Яндекс.Еде", и в начале декабря прошлого года адреса, по которым их вызвали, совпали.
"Меня стали отправлять в "Сибирский молл". В тот день, когда мы познакомились, она тоже выбрала смену в "Сибирском молле", хотя обычно работала в другой точке. Я ее увидел вечером, подумал, почему бы не подойти, не познакомиться, узнать, как день прошел", — вспоминает Дмитрий. После они стали общаться, переписываться в соцсетях, периодически гуляли вместе как после рабочего дня, так и между заказами, когда совпадали маршруты. Так и начались отношения.
"Мне нравится Исландия, ей — Италия"
Молодые люди, увидев фотографию, разлетевшуюся по интернету, поняли, где и когда она сделана. Пару запечатлели в конце января. Дмитрий вспоминает, что в тот момент обоим нужно было на работу, маршруты не совпадали, и они обнялись на прощание.
"Нам нужно было в разные торговые центры — ей в "Ауру", мне в "Галерею". Мы стали прощаться на Ленина, я ее обнял и заметил, что люди нас фотографируют. Позже я долго пытался найти эти фотографии — сделаны они были в конце января, но никак не мог. А вчера увидел новость рано утром в соцсетях, она стала быстро расходиться, в том числе по группам-миллионникам и известным СМИ", — рассказывает Дмитрий.
Что рассмешило меня сегодня pic.twitter.com/Mdgl8E1azG— Архимемариус (@KAHN_KUN) 19 февраля 2019 г.
Позже Дмитрий и Юлия узнали о том, что Delivery club хочет оплатить им поездку на выходные в Европу, а "Яндекс.Еда" — взять на себя расходы по культурной программе: посещению Лувра, Диснейленда и ресторанов категории Мишлен. Паре предложили на выбор Париж как самый романтичный город или Верону — из-за сравнения с шекспировскими героями.
Молодые люди окончательный выбор еще не сделали, но склоняются к первому варианту. Пара мечтает о путешествиях, но их вкусы в этом не совпадают. "Мне нравятся скандинавские страны: Исландия, Норвегия, может быть, Дания. Ей — Испания, Италия. А Франция — нейтральный, хороший для нас двоих вариант", — пояснил Дмитрий.
"Нравится смотреть на ее положительные эмоции"
Юлия и Дмитрий живут раздельно, о совместной жизни пока не думают — слишком мало времени прошло с момента знакомства. Молодые люди отмечают, что им больше времени хотелось бы проводить вместе.
"Моя девушка "подсадила" меня на театр. Мы ходили в "Глобус" на "Трое в лодке, не считая собаки", теперь взяли билеты на "Робин Гуда", возможно, еще пойдем на "Игрока". Но свободного времени очень мало, на увлечения его почти не остается — целый день на работе. Не скажу, что у нас много общих интересов: мне нравятся спортивные соревнования, волейбол, Юле — мода. Она любит шопинг, и я за компанию хожу с ней. Мне просто нравится смотреть на ее положительные эмоции", — рассказывает Дмитрий.
Но чаще всего встречаются молодые люди на работе, когда совпадают маршруты. "Мы списываемся, если что. Она просит подойти, если нужно помочь, и иногда — если ей скучно", — говорит Дмитрий.
Сегодня пару на улицах начали узнавать горожане. "Нас уже сфотографировали два раза и на улице узнали минимум раз пять. Есть люди, которые достают телефоны и пытаются незаметно делать фото, как бы смотря что-то в телефоне, но под таким углом наклона, что на экране почти ничего нельзя рассмотреть. А есть люди, которые не стесняются, оборачиваются, открыто фотографируют. Бывает, из машин сигналят", — говорит Дмитрий.
Дмитрий рассказал, что работа в компании ему нравится: от общения с людьми он получает множество положительных эмоций. Нравится и то, что он уже дорос до определенного уровня и ему доверяют стажировать новичков. В планах у Дмитрия — двигаться в этой компании дальше.
Наталья Покидова