Совпали адреса доставки. История любви курьеров из Новосибирска

В Новосибирске Юлия и Дмитрий уже приобрели популярность, пользователи соцсетей разыскивают их в центре города. А компании, в которых они работают, узнав о романе, решили, что история отношений курьеров должна быть позитивнее, чем финал драмы Шекспира, и решили подарить влюбленным поездку в Европу с насыщенной культурной программой. Корреспондент ТАСС познакомилась с героями фотографии, Юлией и Дмитрием, и узнала историю их отношений.

Старше Ромео

Молодые люди — почти ровесники: Юлии 21 год, столько же исполнится Дмитрию в конце марта. Дмитрий отучился на монтажника, Юлия — на парикмахера. Но по специальности они не работают, решив стать курьерами.

Дмитрий работает в Delivery club с конца ноября — с того момента, как курьерскую доставку с брендированными термосумками и куртками запустили в Новосибирске. Юлия на тот момент уже работала в "Яндекс.Еде", и в начале декабря прошлого года адреса, по которым их вызвали, совпали.

"Меня стали отправлять в "Сибирский молл". В тот день, когда мы познакомились, она тоже выбрала смену в "Сибирском молле", хотя обычно работала в другой точке. Я ее увидел вечером, подумал, почему бы не подойти, не познакомиться, узнать, как день прошел", — вспоминает Дмитрий. После они стали общаться, переписываться в соцсетях, периодически гуляли вместе как после рабочего дня, так и между заказами, когда совпадали маршруты. Так и начались отношения.

"Мне нравится Исландия, ей — Италия"

Молодые люди, увидев фотографию, разлетевшуюся по интернету, поняли, где и когда она сделана. Пару запечатлели в конце января. Дмитрий вспоминает, что в тот момент обоим нужно было на работу, маршруты не совпадали, и они обнялись на прощание.

"Нам нужно было в разные торговые центры — ей в "Ауру", мне в "Галерею". Мы стали прощаться на Ленина, я ее обнял и заметил, что люди нас фотографируют. Позже я долго пытался найти эти фотографии — сделаны они были в конце января, но никак не мог. А вчера увидел новость рано утром в соцсетях, она стала быстро расходиться, в том числе по группам-миллионникам и известным СМИ", — рассказывает Дмитрий.