В Белогорске укрепление моста над путями Транссиба начали раньше срока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Работы по укреплению моста над путями Транссиба в городе Белогорске Амурской области начали раньше планируемого срока, сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram глава города Станислав Мелюков.
Мост, соединяющий две части города, проходит над путями Транссиба. В ноябре 2018 года на нем обнаружили дефект при проверке после инцидента в городе Свободном, где произошло обрушение моста на железнодорожные пути. Признав мост небезопасным, власти объявили в Белогорске режим ЧС. На путепроводе ввели ограничения по тоннажу грузоперевозок, пассажирские перевозки запретили.
Движение возобновили в декабре после укрепления аварийной опоры, а в январе 2019 года был отменен режим ЧС и дано поручение разработать к апрелю два варианта ремонта путепровода. Укрепление моста планировалось начать в марте, работы должны были занять три месяца.
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Хорошая новость - не дожидаясь марта, приступили к усилению опор путепровода по проектному решению А.Ф.Такмакова (сообщал об этом 6 февраля). . Первая - опора N5, на ней «потренируемся», там движение поездов не мешает. Стоимость всех работ по усилению всех пяти опор 6,4 млн рублей. Таким образом всего расходов на предотвращение аварийной ситуации на путепроводе - 9,7 млн, включая 3,3 млн на усиление аварийной опоры N3, проектирование и исследование путепровода. Часть средств будет компенсирована из средств областного резервного фонда, как решил губернатор @va.orlov . . ❗️Напомню, что путепровод во время проводимых работ закрываться не будет. И закончим, судя по всему, раньше срока (планировалось в мае). Сразу после усиления режим ограничений по грузоподъемности будет снят. #белогорск #городвежливыхлюдей #открытыймуниципалитет #амурскаяобласть
"Работы по укреплению путепровода между микрорайонами Транспортный и Центральный начались в Белогорске ранее планируемого срока. Не дожидаясь марта, приступили к усилению опор путепровода ... Первая - опора № 5, на ней потренируемся, там движение поездов не мешает", - отметил Мелюков.
Он добавил, что путепровод во время проводимых работ закрываться не будет, а ремонтные работы могут завершиться раньше срока.
"Сразу после усиления, режим ограничений по грузоподъемности будет снят", - написал Мелюков.
Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали. Мост, соединяющий две части города, построили в 1980 году, а в 2001 году капитально отремонтировали.