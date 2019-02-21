В Белогорске укрепление моста над путями Транссиба начали раньше срока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Работы по укреплению моста над путями Транссиба в городе Белогорске Амурской области начали раньше планируемого срока, сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram глава города Станислав Мелюков.

Движение возобновили в декабре после укрепления аварийной опоры, а в январе 2019 года был отменен режим ЧС и дано поручение разработать к апрелю два варианта ремонта путепровода. Укрепление моста планировалось начать в марте, работы должны были занять три месяца.

Мост, соединяющий две части города, проходит над путями Транссиба. В ноябре 2018 года на нем обнаружили дефект при проверке после инцидента в городе Свободном, где произошло обрушение моста на железнодорожные пути. Признав мост небезопасным, власти объявили в Белогорске режим ЧС. На путепроводе ввели ограничения по тоннажу грузоперевозок, пассажирские перевозки запретили.

"Работы по укреплению путепровода между микрорайонами Транспортный и Центральный начались в Белогорске ранее планируемого срока. Не дожидаясь марта, приступили к усилению опор путепровода ... Первая - опора № 5, на ней потренируемся, там движение поездов не мешает", - отметил Мелюков.

Он добавил, что путепровод во время проводимых работ закрываться не будет, а ремонтные работы могут завершиться раньше срока.

"Сразу после усиления, режим ограничений по грузоподъемности будет снят", - написал Мелюков.

Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали. Мост, соединяющий две части города, построили в 1980 году, а в 2001 году капитально отремонтировали.