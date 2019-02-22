Сразу пять метеорекордов поставлено за неделю в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Сразу пять метеорекордов поставил февраль за неделю в Амурской области, сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических прогнозов амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

"Пять рекордов подряд практически в течение одной недели с 17 по 21 февраля. Не сезонная, не характерная для этого времени года температура, которая пришла в Приамурье", - сказала Казачинская.

Также она отметила, что дневные температуры на значительной территории региона превышают нулевую отметку, причем, не только в Благовещенске, но и на юге в центральных и даже северных районах. Обычно такие показатели бывают в марте, но в этом году эти процессы начались почти на полмесяца раньше - температурный фон для данного периода очень высокий.

"Но зима еще не закончилась - за периодом тепла могут вернуться холода. Спрогнозировать это пока невозможно, в ближайшее перспективе вижу высокий фон, возможны осадки в области и Благовещенске, которые, естественно, могут понизить температуру", - отметила руководитель.

Температурные итоги пятницы пока в гидрометцентре не подводили. Ранее сообщалось, что после аномальных морозов в регион пришло аномальное тепло. Морозы до минус 40-45 градусов, которые, согласно прогнозам, должны были прийти в область с 5 по 7 февраля, в некоторых районах были даже сильнее. В частности, в Селемджинском районе температура опустилась до отметки минус 50 градусов. Как и ожидалось, сильные морозы продержались в области три дня, а затем температурный фон в некоторых районах начал повышаться. В Благовещенске 17 февраля температура достигла плюс 1,9 градуса и побила рекорд 2008 года (тогда было минус 0,4 градуса).

Бьет рекорды погода и в Приморском крае. Так, во Владивостоке 21 февраля оказался самым теплым с начала февраля. В разных районах города воздух прогрелся до плюс 6-8 градусов. Это абсолютный рекорд температуры воздуха на эту дату, который удерживался с 2001 года, когда максимум составил плюс 5,7 градуса. По прогнозу краевого гидрометцентра, в ближайшие дни в Приморье ожидается дальнейшее потепление, в некоторых районах воздух днем прогреется до плюс 10. Теплые дни с положительными температурами воздуха, возможно, сохранятся до конца календарной зимы.