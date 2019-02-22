Кочевники Пуровского района первыми отметят Дни оленевода на Ямале

ТАСС, 22 февраля. Кочевники Пуровского района Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) первыми отметят Дни оленевода - главный праздник коренных народов Крайнего Севера. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Instagram глава региона Дмитрий Артюхов.
"Сегодня стартуют долгожданные Дни оленевода. Кочевники Пуровского района на фактории Кар-Нат будут праздновать два дня", - написал Артюхов.
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Сегодня стартуют долгожданные Дни оленевода. Кочевники Пуровского района на фактории Кар-Нат будут праздновать два дня. Одна из наших любимых традиций: коренные ямальцы собираются, чтобы выбрать лучшую швею одежды, соревнуются в национальной борьбе и в гонках на оленьих упряжках. ⠀ День оленевода Ямал празднует до 18 апреля. Он переходит из одного района в другой. Удобно, что маршрут отобразили на сайте nordfest.com. Постараюсь выбрать время и побывать на празднике! #янао #ямал #пуровский_район #кмнс #деньоленевода
По словам главы региона, во время праздника коренные ямальцы собираются, чтобы выбрать лучшую швею одежды, соревнуются в национальной борьбе и в гонках на оленьих упряжках. "День оленевода Ямал празднует до 18 апреля. Он переходит из одного района в другой", - уточнил Артюхов, добавив, что маршрут празднования отображен на сайте nordfest.com.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 13% от их общего числа в России. Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 год численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).