Кочевники Пуровского района первыми отметят Дни оленевода на Ямале

ТАСС, 22 февраля. Кочевники Пуровского района Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) первыми отметят Дни оленевода - главный праздник коренных народов Крайнего Севера. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Instagram глава региона Дмитрий Артюхов.

"Сегодня стартуют долгожданные Дни оленевода. Кочевники Пуровского района на фактории Кар-Нат будут праздновать два дня", - написал Артюхов.