{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скоростные поезда "Ласточка" начали курсировать между Псковом, Новгородом и Петрозаводском

Специально для этого маршрута на заводе "Уральские локомотивы" изготовили новый поезд, который может работать на переменном и постоянном токе, а также на тепловозной тяге

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" начали курсировать по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск, первый рейс стартовал утром от псковского железнодорожного вокзала, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы запускаем еще один проект регионального сообщения, это поезд Псков - Великий Новгород - Петрозаводск. Одновременно сейчас из Петрозаводска навстречу отправляется такой же поезд. Это региональный проект, потому что связано четыре региона: Псковская, Новгородская область, Ленинградская область, Республика Карелия", - сказал заместитель генерального директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов перед отправлением поезда.

Между Псковом и Петрозаводском ежедневно будут курсировать два поезда.

Запуск железнодорожного маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи главы Псковской, Новгородской областей и Карелии Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков, а также заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Ранее Пегов сообщал, что специально для этого маршрута на заводе "Уральские локомотивы" изготовили новый поезд, который может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Расписание "Ласточки" синхронизировано таким образом, чтобы на станции Чудово пассажиры смогли пересесть на поезд "Сапсан" и продолжить путь по маршруту Петербург - Москва.

Первая "Ласточка" из Пскова была запущена в начале августа 2018 года, электропоезд установил ежедневное, скоростное, прямое железнодорожное сообщение с Санкт- Петербургом. До этого между городами курсировал только один прямой пассажирский поезд с периодичностью один раз в неделю, время в пути занимало около 4 часов 20 минут. Добраться до конечного пункта можно было также на ежедневных пригородных поездах с пересадкой в Луге. Сейчас "Ласточка" по маршруту Псков - Петербург курсирует дважды в день, время в пути составляет 3 часа 30 минут.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияСанкт-ПетербургНикитин, Андрей СергеевичВедерников, Михаил ЮрьевичКарелияНовгородская областьПсковская область
В Симферополе открылась фотовыставка о погибших героях России и выдающихся крымчанах
На ней представили 40 фотографий с кратким описанием биографии и совершенного подвига
Читать полностью