Соединяющий Ненецкий АО с другими регионами зимник закрыт из-за непогоды

ТАСС, 25 февраля. Зимник Нарьян-Мар - Усинск, соединяющий Ненецкий автономный округ с другими регионами, закрыт в понедельник по погодным условиям. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой", которая занимается содержанием дороги.

"Зимник закрыт для проезда всех видов транспорта из-за непогоды. Когда откроется, сказать пока сложно", - сказали в диспетчерской.

Как уточнила собеседница агентства, на трассе работает техника для расчистки после метели.

По данным Севгидромета, на большей части территории округа в понедельник снег, местами туман и гололед, ветер до 11 м/с.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. Этой зимой дорога была открыта 29 декабря.