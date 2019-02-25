Подрядчик привлек дополнительную технику для расчистки новой трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Подрядчик строительства трассы "Таврида" в Крыму привлек дополнительную технику к очистке дороги от выпавшего в минувшие выходные снега. Сейчас обработку запущенного в конце прошлого года 190-километрового участка трассы осуществляют 62 единицы техники, сообщил в пресс-службе минтранса Крыма.

На выходных в Крыму выпал обильный снег, установившаяся минусовая температура привела к гололеду на дорогах. По данным синоптиков, 25 февраля в Крыму около одного градуса тепла.

"В связи с осложнениями погодных условий для уборки трассы была дополнительно выведена дорожная техника. Сейчас в очистке первой очереди "Тавриды" - участка протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя - задействовано 62 спецмашины. На дороге работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы по очистке дорожного полотна трассы ведутся круглосуточно. С 22 февраля для обработки трассы было израсходовано 150 тонн противогололедных материалов.

Первую очередь трассы "Таврида", двухполосный участок от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км, открыли для транспорта 31 декабря 2018 года. Генподрядчиком строительства дороги является компания "ВАД". В начале января, когда в регионе выпала полумесячная норма осадков, на ненадлежащую уборку от снега нескольких участков "Тавриды" жаловались автолюбители. Сообщалось, что за плохую уборку от снега подрядчик будет оштрафован, сама компания обещала привлечь дополнительную технику и наказать виновных.