"Для меня нет лучшего места". Как лингвист из Крыма стал библиотекарем в дацане

Агинский дацан — крупнейший буддийский монастырь в Забайкалье. Здесь хранится около 35 тыс. сочинений на тибетском и старомонгольском языках. С этого года в дацане началось создание центра по изучению восточных рукописей и ксилографов — работу финансирует Фонд президентских грантов. Каталогизацией книг занимается выпускник Киевского лингвистического университета Дмитрий Шаханов — хуварак-послушник. С 2012 года он живет в дацане и заведует его библиотекой. О долгом пути к буддизму, монастырской жизни и о том, каково быть "русским ламой", — в материале ТАСС. Путь в дацан "Больше всего меня удивило, что на морозе легче колоть дрова, — рассказывает Шаханов, кутаясь в красное ламское одеяние и скрипя по снегу широкими монгольскими сапогами-гуталами. — Я всегда жил в городах и, переезжая в дацан, где нет канализации и централизованного отопления, опасался бытовых трудностей — как буду отапливать дом, как воду носить. Оказалось, об этом вообще не надо было думать — никаких проблем не вызвало". Шаханов с 2012 года живет в дацане, здесь же работает — в небольшой комнатке, где книгами не заняты лишь узкие проходы между стеллажами и маленький стол, на котором стоит ноутбук. "Это библиотека Агинской буддийской академии, — объясняет хуварак. — В ней хранятся современные книги на русском, английском, китайском языках. Многие из них я привез с собой. Есть здесь и та, с которой началось мое знакомство с буддизмом, — "Сутра о мудрости и глупости".

Описание Дмитрий Шаханов всегда интересовался восточной культурой © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Книгами могут пользоваться не только студенты академии, но и все желающие. Библиотека постоянно пополняется — что-то покупает дацан, что-то отдают на хранение верующие. В ее фонде — крупнейшее в России собрание книг по тибетской медицине. В прошлом году сюда поступило 90 новых томов — почти 1 тыс. сочинений, посвященных тибетской системе врачевания. "Я вырос в книжной семье — родители были учителями, а дед — большим начальником по книжно-газетному делу в Узбекистане, — говорит Шаханов. — Дома всегда было много книг, в том числе по восточной философии, культуре. Еще школьником, в конце 1980-х, я заинтересовался Китаем. Этому способствовали и книги, и популярные тогда группы "Аквариум", "Пикник", но прежде всего мой интерес начался с увлечения восточными единоборствами — дзюдо". Увлечение привело Дмитрия в Киевский лингвистический университет, где он занялся изучением китайского языка. Правда, поступить туда удалось не сразу, а только в 1999 году: "Школу я окончил в Ялте. Но в вуз не поступил, и пришлось пойти в армию". Во время учебы Шаханов стажировался в Китае — в провинции Шаньдун. Потом жил в Москве. "Интерес к Китаю перерос в интерес к буддизму. Выяснилось, что в буддизме больше того, что мне близко", — говорит Дмитрий. В начале 2010-х он решил посетить все буддийские регионы России — Калмыкию, Тыву, Бурятию, Забайкалье. Этот маршрут и привел его в Агинский дацан. "Удивляются, что я до сих пор тут" "Агинское (поселок возле дацана — прим. ТАСС) напоминает мне узбекский городок Ургенч, в котором я родился и жил до 12 лет, пока семья не переехала в Крым, — такие же невысокие дома, песок, — рассказывает Шаханов. — Я часто переезжал, много где жил, и это всегда было связано со стрессом, но когда приехал в Агинский дацан — как будто вернулся, куда нужно". И хотя Шаханов не первый год живет в монастыре, он по-прежнему ловит на себе любопытные взгляды: "русский лама" здесь редкость, почти все священнослужители-ламы и послушники-хувараки — буряты. "Люди спрашивают, зачем я сюда пришел. Удивляются, что до сих пор тут, что уже так долго. Для меня же нет лучшего места, чем Агинский дацан", — говорит он. Это подлинный центр буддизма в России, считает хуварак: монастырь существует более 200 лет, и службы в нем прерывались лишь на несколько лет гонений — с конца 1930-х до 1946 года, традиции не прерывались. Здесь находится и одно из двух существующих в России буддийских учебных заведений. Кроме того, в дацане самая крупная библиотека среди всех буддийских монастырей России, уступающая лишь двум профильным светским учреждениям — Институту восточных рукописей в Санкт-Петербурге и Институту монголоведения, тибетологии и буддологии в Улан-Удэ.

Описание В Агинском дацане самая крупная библиотека среди всех буддийских монастырей России © Евгений Епанчинцев/ТАСС

До революции Агинский дацан был главным центром буддийской учености в нашей стране, его типография ежегодно выпускала больше книг, чем все остальные дацаны России вместе. Здесь была сформирована уникальная библиотека, которую в 1930-е годы разорили: два вагона книг увезли в Ленинград, в Институт восточных рукописей, а многие просто выбросили. Старики рассказывали, что вся степь за дацаном была белой от разлетевшихся книжных листов. Верующим удалось собрать и сохранить многие из них. Десятки сочинений в день "Работа в библиотеке — это не должность и не послушание, — говорит хуварак, сидя за ноутбуком и просматривая очередную книгу на тибетском языке. — Переехав в дацан, я поступил на философский факультет буддийской академии, но через полгода взял академический отпуск и, по сути, до сих пор в нем остаюсь — занимаюсь книгами". Библиотека дацана хранится в небольшом деревянном доме. "Ее здесь разместили давно, часть книг осталась от старых лам, часть вернули верующие. Отопления в здании нет, света тоже. При низких температурах книги лучше хранятся, а электричество мы пока отрубили для безопасности", — рассказывает Шаханов. В январе стало известно, что дацан выиграл президентский грант и в течение трех лет получит 1,8 млн рублей для создания культурно-просветительского центра восточных рукописей и ксилографов. Еще 667 тыс. рублей на это выделит сам дацан. В библиотеке отремонтируют и переоборудуют стеллажи, а для книг сошьют новые жанчи — традиционные шелковые или матерчатые обертки. Грант также предусматривает перевод десяти сочинений с тибетского и старомонгольского языков, к концу проекта их должны издать небольшим сборником.

Описание Книги хранятся в традиционных шелковых или матерчатых обертках © Евгений Епанчинцев/ТАСС