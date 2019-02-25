Ученые исследуют рыбные запасы на Курилах и Камчатке для определения объемов вылова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Тихоокеанского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ФГБНУ "ВНИРО") изучат рыбные запасы в районе Курильских островов и Камчатки для определения максимальных объемов вылова. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил о возможном снижении запасов и объемов вылова минтая - важнейшего промыслового ресурса российского рыболовства. Первый замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Олег Булатов сообщал, что объемы вылова минтая к 2035 году сократятся на 42% - с 1,7 млн тонн в 2017 году до 1 млн тонн.

"Специалисты "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" проведут исследования донных водных биоресурсов в районе Северных Курил и оценят уровень воспроизводства минтая на западнокамчатском нерестилище. Для проведения исследования в море вышло научно-исследовательское судно "Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в первой части экспедиции будет собрана информация о состоянии запасов камбалы, трески, минтая, терпуга, палтуса, морских окуней и кальмаров. В течение месяца специалисты выполнят примерно 100 траловых станций и соберут данные о видовом составе, возрасте и других параметрах, чтобы рассчитать их численность. В Охотское море на юге Камчатки "Дмитрий Песков" выполнит серию ихтиопланктонных съемок для оценки состояния запасов минтая. Ученые проведут расчеты выметанной за нерестовый сезон икры, что позволит оценить численность и биомассу производителей.

"Работы будут завершены в мае, их планируется провести в экономической зоне России и в 12-мильной прибрежной зоне. Северные границы съемок будут определяться ледовой кромкой. Собранная учеными информация будет использоваться для подготовки прогноза общего допустимого улова минтая, донных рыб и головоногих моллюсков в Дальневосточном бассейне в последующие годы, а также рекомендаций к управлению промыслом", - заключили в пресс-службе.

Минтай добывается на Дальнем Востоке в Охотском, Беринговом морях и на Курилах, путина идет всю зиму без перерыва, начиная с 15 ноября и заканчивая 1-15 апреля.