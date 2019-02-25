Сеть медицинских учреждений охватит все села Мурманской области к 2020 году

МУРМАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сеть медицинских организаций первичного звена, охватывающая все поселки и села Мурманской области, будет сформирована к 2020 году. Об этом сообщила в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава региона Марина Ковтун.

"До 2020 года в Мурманской области будет сформирована сеть медицинских организаций первичного звена, охватывающая все населенные пункты региона", - сказала она.

За последние несколько лет новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) появились в трех поморских селах на побережье Белого моря - Варзуге, Чапоме и Чаваньге, а также в закрытом военном поселке Ура-Губа и поселке Минькино. Также появилась амбулатория в поселке "Зверосовхоз "Кольский". До конца года ФАП заработает в поселке Мишуково под Мурманском.

Далее ФАПы планируется открыть в отдаленном поселке оленеводов Краснощелье и в поселке Сафоново. Проектная документация по ним уже разработана и проходит государственную экспертизу. Также фельдшерско-акушерские пункты построят в поселках Ковдозеро, Килпъявр и Магнетиты, еще в некоторых населенных пунктах с численностью населения до 100 человек появятся мобильные медицинские комплексы.