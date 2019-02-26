Власти Приморья ищут новым дом четверым взрослым медведям

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Департамент охотничьего надзора Приморского края просит жителей региона помочь в поиске организаций, которые могут принять четырех бурых медведей, незаконно находившихся на содержании у граждан. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края в 2018 году выявили четырех медведей, которые находятся на содержании у граждан без каких-либо разрешительных документов. Поскольку животные длительное время провели рядом с человеком, то их выпуск в естественную среду обитания уже невозможен. Жителей Приморского края просят помочь в поиске организаций, способных содержать крупных хищников в культурных или образовательных целях", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента Дмитрия Панкратова, звери не приспособлены к жизни в дикой среде. В случае их выпуска есть вероятность, что они начнут выходить к деревням и создадут угрозу для жизни и здоровья людей.