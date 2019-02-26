Партию отходов из Мурманской области впервые отправили на переработку

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Партию отходов из Мурманской области впервые отправили на вторичную переработку в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мурманского филиала компании "Управление отходами".

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа мусорной отрасли, которая призвана сделать рынок более прозрачным. Ответственность за обращение с отходами перешла к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Для этой системы были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Как сообщали ранее ТАСС в компании "Управление отходами", новая система обращения с отходами позволит Мурманской области перерабатывать во вторсырье 15% отходов.

"Это первый опыт, когда собранные от населения и предприятий отходы отправляются на переработку, большегрузные машины доставят партию на спецпредприятие в Санкт-Петербург", - сказали в пресс-службе.

Вторсырье - пластиковые бутылки, полиэтилен и картон общим весом 13,8 т - было собрано из отходов на мусоросортировочном комплексе экотехнопарка под Мурманском, построенном в рамках создания в регионе новой системы обращения с отходами. Этот проект стал одним из пилотных в России, в арктической зоне такая задача ранее никогда не решалась.

Всего с начала года экотехнопарк Мурманской области принял 4,5 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО). На мусоросортировочном комплексе ведется выделение лома черных и цветных металлов, текстиля, стекла, полимеров и макулатуры в размере не менее 15% от общего объема поступающих отходов. Следующую партию вторсырья планируется отправить на переработку через две недели, сообщили ТАСС в компании. Мощностей, способных переработать все выделяемое из ТКО сырье на месте, пока нет, перспективы создания таких предприятий и привлечения инвестиций в эту сферу обсуждаются в правительстве региона.

Экотехнопарк и вся необходимая инфраструктура новой системы обращения с отходами были построены в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и компанией "Управление отходами". Общий объем инвестиций в этот проект превысил 1,8 млрд рублей.