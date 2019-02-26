Дополнительные антенны для сейсмологического мониторинга установили на Ямале

ТАСС, 26 февраля. Специалисты установили дополнительные антенны для сейсмологического мониторинга на Ямале. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики по итогам экспедиции на полуостров.

"Завершилась экспедиция Российского центра освоения Арктики, организованная для технического обслуживания сети сейсмологического мониторинга на полуострове Ямал. Сеть включает три сейсмодатчика в районе поселка Сабетта, Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Специалисты установили дополнительные антенны для обеспечения качественной бесперебойной связью с центром обработки данных, заменили сим-карты, протестировали устройства", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, Ямал относится к сейсмически безопасным регионам, но здесь возможны выбросы газа, просадка грунтов. "Проверка показала, что оборудование находится в полной исправности. Любое сейсмическое происшествие, если оно произойдет, будет зарегистрировано", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что экспедиция побывала на трех ямальских озерах, где возможна утечка углеводородов, которая может представлять опасность для объектов инфраструктуры. "Изучение водоемов на месте показало, что эмиссии (выброса газов - прим. ТАСС) нет. Ученые намерены продолжить исследования ямальских озер на выявление источников эмиссии и потенциально опасных природных объектов", - заключили в центре.