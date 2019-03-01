По снегу в горку: как самарский стартап налаживает производство электрических сноубайков

Мотоцикл на гусеничном ходу разгоняется до 20 км/ч. Частники покупают его для охоты или просто для развлечения. Бизнес использует такие сноускутеры для доставки грузов

Самарский предприниматель Максим Гнедов и сотрудники его конструкторского бюро разработали электрический сноубайк — компактный городской аналог традиционного снегохода. Простое и инновационное транспортное средство заряжается от стандартной розетки и в среднем преодолевает на одной зарядке расстояние в 20 км. Гнедов рассказал ТАСС о новых разработках и о том, почему нашумевший сноубайк пока не вышел в серийное производство, хотя заинтересовал пользователей. Самокат с моторчиком Около пяти лет назад команда Гнедова делала скибайки — снаряды с лыжами и рулем для спуска с горы. Затем ее специалисты занимались сборкой электрических велосипедов из готовых комплектов. Идея объединить два этих направления возникла спонтанно. "Когда мы катались с горы на этих горнолыжных снарядах, народ периодически шутил: надо бы сделать гусеницу, чтобы можно было ехать не только вниз, но и наверх. Потом в какой-то момент мы задумались: наверное, действительно, есть смысл попробовать. Сделали простенький прототипчик, поняли, вроде бы прикольная штука", — говорит Максим.

Описание Максим Гнедов © ООО "Сноубайк"

После этого команда подала заявку на грантовую поддержку в Фонд содействия инновациям. Она прошла конкурс, и мастера стали работать над проектом серьезнее.

На эту тему Новосибирская школьница создала робота для уборки и сортировки уличного мусора

Первым замыслом команды было сделать сноубайк максимально компактным и легким, чтобы его можно было складывать. Конструкторы посчитали, что новое средство передвижения позволило бы людям ездить на ограниченной территории вроде парка и даже по городу. "Рассчитывали сначала, что будет молодежь покупать, но потом, когда поняли, какая будет стоимость даже при серийном производстве, стало ясно, что российская молодежь не особо потянет", — рассказывает предприниматель. Команда пересмотрела целевую аудиторию и сместила ее на мужчин в возрасте 35–40 лет и выше. "Но это — по России. По зарубежному рынку, конечно, на молодежь в основном ориентируемся", — уточняет Гнедов. Первыми в России новинкой заинтересовались последователи "электрического тренда" — те, у кого уже есть электровелосипед или электросамокат. По словам Гнедова, такие клиенты осознают преимущества транспорта на электродвигателе. В их числе — легкость и бесшумность. Что такое сноубайк "Научное" название сноубайка — "сноускутер". "Но мы его просто называем "сноубайк", потому что это название всем понятное, достаточно известное, более удобное с точки зрения маркетинга. Мы сделали несколько версий этих гусеничных самокатов. В какой-то момент начали устанавливать на них седло и получился такой сноубайк", — рассказывает Максим.

Скорость штатной, "условно серийной", как называет ее предприниматель, версии составляет 20 км/ч, масса — 45 кг в средней комплектации. Усредненная дистанция хода составляет около 20 км. Заряжается аккумулятор сноубайка около 4 часов от стандартных 220 вольт.

На эту тему 70 лет назад в СССР изобрели полупроводниковый компьютер. Почему у нас нет своей IBM?

"У нас много комплектаций — есть и сноубайки мощностью 3 киловатта. У штатной — 750 ватт номинальная мощность и 2 киловатта пиковая. У нас есть 3 киловатта, 5 и 6, в зависимости от того, что нужно клиенту", — говорит Гнедов. Сейчас в его команде работают четыре человека и еще партнеры по продажам в городах России. "Плюс различные привлеченные специалисты, которые работают на где-то на основной работе, но в проектах наших участвуют", — рассказывает предприниматель. Пока компания продает сноубайки только в России. Гнедов считает, что в массовом сегменте местный рынок очень ограничен из-за дороговизны технологии, особенно если сравнивать сноубайки с техникой на бензине. Электрический двигатель проигрывает по цене, если сравнивать агрегаты схожей мощности. Бензиновый стоит 4–5 тыс. рублей, электрический — от 15 тыс. и выше. "По крайней мере, через посредников. Может быть, оптом будет подешевле", — рассуждает он.

Для потребителей из США и стран Европы сноубайк — более выгодная покупка, чем для россиян. "Поэтому ориентируемся туда, но пока тестируем здесь", — говорит Гнедов. Конструкторское бюро использует преимущественно российские комплектующие. Все, кроме электрических компонентов — они из Китая. "Часть здесь собираем — например, делаем корпусы для аккумуляторов, а ячейки берем китайские. Мы их тестируем, отбраковываем на выходе и стараемся поставлять качественные комплектующие", — объясняет предприниматель. Заказчик хочет помощнее Частники покупают сноубайки для охоты: бесшумный транспорт не спугнет зверя. Самый популярный запрос на эту технику — для отдыха и развлечения.

"Покататься самим, с друзьями, семьей, просто по лесу поездить. Это связано с тем, что у сноубайка проходимость не такая высокая, как у снегохода. То есть на нем нельзя уехать далеко и глубоко в лес, потому что он там может просто застрять", — говорит Гнедов. Самый популярный запрос на доработку — сделать мотоцикл помощнее. "Но когда начинаешь обсуждать, для каких задач будет эксплуатироваться сноубайк, оказывается, что может быть и не нужно сильно быстро, потому что с этими характеристиками цена достаточно хорошо вырастает. Получается, сноубайк на двух моторах общей мощностью 4,5 киловатта будет стоить 250 тыс. рублей. За такую сумму можно купить подержанный снегоход и использовать его более эффективно", — считает предприниматель. Динамика продаж компании упирается в трудовые ресурсы. "У нас немного людей в команде — то есть, сколько успеваем, обрабатываем. Приходит больше, но, честно говоря, отрабатываем не все заказы", — признается он.

По словам предпринимателя, бренд узнают благодаря раскрутке в социальных сетях. Команда активно снимает видео, участвует в разнообразных выставках. Поэтому некоторые клиенты приходят уже с пониманием, что конкретно они хотят получить.

Сноубайки покупают не только частные клиенты, но и компании. По словам Гнедова, один на тестирование приобрела российская нефтяная компания. Бизнес обычно использует это транспортное средство для перевозки грузов. Для этой цели КБ создает отдельное шасси на гусеничной платформе с дистанционным управлением. Компания пока не запустила сноубайк в серийное производство. "Сама версия сейчас устоялась, мы сформировали, условно, предсерийную версию, добавили элементы, которые просят клиенты. У нас все есть в макете. Нам приходит заказ — мы быстро нарезали, собрали", — рассказывает Максим. Осенью компания намерена собрать 400 предзаказов на платформе для краудфандинга, найти инвестора, и "наверное, запускать в серию". По словам предпринимателя, платформу выбрали, потому что она понятна для разработчиков инновационного продукта. "Там пользователи лояльны к таким проектам, поэтому с ними проще общаться, они готовы на эксперименты", — считает он.

После выхода на краудфандинг у конструкторского бюро появится понимание реального спроса в мире на это устройство, считает предприниматель. "У нас есть партнеры, которые, в принципе, готовы запустить серийное производство у себя на базе, — это производители снегоходов. Но нужны, соответственно, дополнительные вложения", — говорит он. Ехать в горку Разработками конструкторского бюро интересуются ведомства, его представителей часто зовут на профильные выставки. С военными диалог выходит достаточно сложным и неоднозначным, говорит Гнедов. КБ ведет переговоры по демонстрационным показам с одним из заинтересовавшихся ведомств, предприниматель не раскрывает его название. "У военных тендерная система закупок. Нужно быть крупной организацией, у которой есть история, стартапу влезть в такую систему достаточно сложно", — объясняет Максим.

Компания разрабатывает несколько новых устройств. На одно из них — усиленную версию сноубайка — мастеров ориентировало пожелание заказчика. "У клиента была задача — нужно ехать в достаточно такую хорошую горку. Мы с ним долго обсуждали этот заказ, реализовали, протестировали. Сейчас байк поедет к клиенту для тестирования на его территории", — рассказывает Гнедов. По его словам, клиентский сноубайк получился мощнее стандартной усиленной версии. Его пиковая мощность составляет 5,5 киловатта, разгоняется усиленный вариант уже до 37 км/ч. "Это прямо такой уже прототип, мы его потестили, он работает нормально, но в плане дизайна — это не конечное решение, мы его еще будем менять несколько раз", — объясняет он. Мастера хотят показать новинку покупателям и надеются, что усиленный сноубайк когда-нибудь запустят в серийное производство.