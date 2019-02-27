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Арктика сегодня

Школьные занятия в Нарьян-Маре отменены из-за штормового ветра

Порывы ветра в Ненецком автономном округе достигают 24 м/с

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Занятия школьников с первого по четвертый классы, которые учатся во вторую смену, отменены в среду в городе Нарьян-Маре и поселке Искателей в Ненецком автономном округе из-за штормового ветра. Об этом ТАСС сообщил главный консультант Департамента образования, культуры и спорта НАО Евгений Соловьев.

"Занятия учеников с первого по четвертый классы, которые учатся во вторую смену, отменены в школах Нарьян-Мара и поселка Искателей из-за сильного ветра", - сказал Соловьев.

По данным Севгидромета, порывы ветра в НАО достигают 24 м/с, в регионе сильная метель и снегопад.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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