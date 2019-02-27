К 100-летию со дня рождения Калашникова Удмуртия предложит тур по оружейной столице России

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Новые туристические маршруты откроются в Удмуртии весной 2019 года в рамках празднования 100-летия со дня рождения конструктора-оружейника Михаила Калашникова, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Уже сейчас мы видим огромный интерес к новым туристическим маршрутам, в том числе на предприятия республики - "Ижсталь", концерн "Калашников", "Аксион-холдинг" и другие. Маршруты стартуют в рамках юбилейного года, но будут активно развиваться и дальше", - приводятся в сообщении слова главы региона Александра Бречалова.

По данным пресс-службы, весной в республике появятся две новые туристические программы "Ижевск - оружейная столица России" и "Ижевчанин Калашников" с посещением памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью изобретателя всемирно известного автомата.

В сообщении отмечается, что в этом году в 30 российских муниципальных образованиях состоится больше 350 мероприятий, приуроченных к юбилею выдающегося. К празднованию помимо Удмуртии, где запланировано более 80 акций, присоединились Алтайский край, Москва и Санкт-Петербург.

В республике будет проведен капремонт музейно- выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова, откроется школа юного конструктора в Воткинске, а в Ижевске пройдет День оружейников, появится юношеский технопарк имени М. Т. Калашникова и завершится реконструкция центральной площади. Также в течение года запланировано проведение серии спортивных мероприятий и выставок.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.