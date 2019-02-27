Полпред предложил усилить Урало-Сибирский макрорегион Омской областью и Пермским краем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов предложил включить в состав Урало-Сибирского макрорегиона Пермский край и Омскую область. Об этом полпред сообщил в среду журналистам.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию пространственного развития до 2025 года, согласно которой в России сформированы 12 макрорегионов. В Уральско-Сибирский макрорегион входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Хочу напомнить, что полгода назад министерство экономики по поручению председателя правительства подготовило информацию о макрорегионах, их предложение было разбить УрФО на два макрорегиона.

Губернаторы нашего округа не согласились и поддержали мою позицию. Мы отправили письмо в министерство экономики, что предлагаем оставить макрорегион в границах округа, но рассмотреть возможность включения в его состав Перми и Омска", - сказал он.

Цуканов добавил, что между регионами УрФО, Пермским краем и Омской областью сложились крепкие экономические, логистические, культурные и образовательные связи. "Это [может быть] единая агломерация, в которой регионы могли бы дополнять друг друга", - считает полпред.

Омская область на данный момент входит в Сибирский федеральный округ и в Южно-Сибирский макрорегион. Пермский край входит в Приволжский федеральный округ и в Волго-Камский макрорегион.