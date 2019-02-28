Жители Читы проголосовали за создание парка по федеральной программе

ЧИТА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый парк создадут в Чите по федеральной программе "Комфортная городская среда". Проект получил наибольшую поддержку горожан во время прошедшего на этой неделе рейтингового голосования, сообщили в четверг на пресс-конференции в пресс-службе мэрии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства прошло в Чите 26 февраля. В нем приняли участие почти 9 тыс. горожан, каждый из которых мог выбрать два из девяти предложенных проектов.

"По итогам голосования первое место занял проект городского парка отдыха в микрорайоне Северный. Он набрал 3,1 тыс. голосов. Следом идет проект благоустройства театральной площади в центре Читы, его поддержали 2,2 тыс. человек", - сказала руководитель пресс-службы мэрии Оксана Сидоренко.

Эти территории благоустроят в 2020 году. Остальные семь проектов, представленных для голосования, включат в реестр для последующего благоустройства. "Приоритет территориям будут отдавать сами жители Читы в ходе рейтингового голосования, которое будет проходить ежегодно", - уточнили в мэрии.

На территории будущего парка пока находится лес, в котором любят отдыхать горожане. Согласно проекту благоустройства, который опубликован на сайте мэрии Читы, общая площадь благоустроенного парка составит 22,4 гектара. Здесь появятся дорожки, альпийская горка, детская площадка, освещение, лавочки, сцена и автомобильная парковка.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан "с учетом сложившихся направлений пешеходного движения, существующих площадок, открытых пространств и озеленения". В спортивной зоне будут футбольное поле и баскетбольная площадка.