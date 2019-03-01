Специалисты рассказали о состоянии белух и косаток в центре передержки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Состояние белух и косаток, находящихся в Центре адаптации (передержки) морских животных в бухте Средней, который в СМИ прозвали "китовой тюрьмой", оценивается как хорошее. Об этом ТАСС сообщил ветеринар центра Иван Белокобыльский.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, а на прошлой неделе стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция региона начала проверку.

"Косаток мы кормим три раза в день, на 80% это горбуша и остальное - сельдь. У белух двухразовое питание, у них жирная сельдь в рационе. Животные достаточно активны. Размеры вольеров достаточны, учитывая глубину в семь метров. В целом их состояние оцениваю как хорошее", - сказал ветеринар, комментируя условия содержания и здоровье животных.

Старший тренер центра Андрей Насонов отметил, что животные за месяцы пребывания в неволе привыкли к людям. "Когда их привезли, они были совершенно дикие, к рукам не подходили. Сейчас это животные, которые очень активно подходят к рукам, взаимодействуют с человеком", - сообщил тренер.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.