Участники первого женского арктического форума в Мурманске обсудят бизнес и науку

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Первый международный женский форум за полярным кругом "Обнимая Арктику" открылся в пятницу в Мурманске. Как сообщили ТАСС в оргкомитете форума, его главными темами станут роль женщин в науке, бизнесе и развитии городов.

"Форум должен стать площадкой обсуждения роли женщин в современном мире, в таких важных сферах как наука, предпринимательство, городская среда", - сказали в оргкомитете.

Главное мероприятие форума, пленарное заседание, будет посвящено роли женщины в современном мире. Также пройдут тематические дискуссионные и образовательные площадки, посвященные роли женщины в развитии городов и поселков, женскому предпринимательству, женщинам в некоммерческом секторе, материнству и занятости, государственным мерам поддержки женщин.

Форум продлится два дня. В его программе - семинары, круглые столы, панельные и паритетные, выставки и мастер-классы для женщин. Его участниками стали 600 делегатов из регионов России, а также из Норвегии, Швеции и Финляндии.

Среди гостей мероприятия - Оксана Пушкина, российский журналист, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Также на форум приехали глава комитета по охране матери и ребенка Евразийской организации экономического содружества Татьяна Буцкая, член комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации "Опора России" Евгения Лазарева, председатель Губернского собрания Финнмарка (Норвегия) Рагнхильд Вассвик, представители Общественной палаты РФ и других организаций.

Также в программе форума выставка-ярмарка "Руками женщины", участницы которой демонстрируют авторские украшения из натуральных камней, кожи, смолы, бисера, текстильные куклы, мыло ручной работы и изделия из дерева. Во второй день состоятся мастер-классы по созданию делового имиджа, семинары по здоровому образу жизни и семейному воспитанию и другие мероприятия.