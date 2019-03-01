Детсад открыли в поселке Суоеки после переписки местной жительницы с главой Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 марта. /ТАСС/. Семейную группу детского сада создали в поселке Суоеки Суоярвского района Карелии после публикации в СМИ переписки в соцсети главы региона с местной жительницей Анной Власовой, которая пожаловалась на закрытие единственного детсада. Об этом ТАСС сообщил министр образования республики Александр Морозов.

В ноябре 2018 года жительница Суоеки, молодая мама Анна Власова пожаловалась в социальной сети "ВКонтакте" главе республики Артуру Парфенчикову на закрытие единственного детского сада в поселке. Глава региона ответил, что даже в Петрозаводске не открывают ясли для одного ребенка, и посоветовал ей сидеть в декрете до трех лет, нанять няню или договориться с бабушками, а с трех лет ребенка можно будет возить в садик города Суоярви. После того как переписка попала в СМИ и вызвала широкий общественный резонанс, Парфенчиков приехал в Суоеки и пообещал до 1 марта 2019 года создать семейную группу детского сада.

"Группа создана. Ремонт в помещении проведен, мебель поставлена, игрушки завезены", - сказал Морозов. По его словам, для открытия дошкольной группы в поселке Суоярвскому району увеличена субвенция из бюджета республики.

По данным пресс-службы карельского правительства, на ремонт помещения потратили 295 тыс. рублей. Группа станет подразделением Лахколампинской средней школы, куда уже поступили пять заявлений от родителей о зачислении детей в семейную группу. Помощником воспитателя в дошкольной группе станет мама двоих детей Анна Власова.

В карельском поселке проживают более 200 человек.