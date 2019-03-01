В НАО предложили установить надбавку к зарплате приезжающим в регион специалистам

ТАСС, 1 марта. Процентную надбавку к зарплате предложили установить в Ненецком автономном округе приглашенным из других регионов специалистам в области образования, культуры, спорта и туризма. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, проект закона будет внесен на рассмотрение регионального парламента.

"Проектом закона предлагается установить специалистам в области образования, культуры, спорта и туризма, приглашенным в Ненецкий округ из других регионов, процентную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня их работы в государственных учреждениях региона, осуществляющих деятельность в сфере образования, культуры, спорта и туризма", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В Ненецком автономном округе она составляет 80% к окладу.

Специалисты из регионов России в возрасте до 30 лет, работающие в организациях, финансируемых из окружного бюджета, получают надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера с первого дня работы, при условии, что они прожили в округе не менее пяти лет. Остальным за первые полгода начисляется 10% к заработку, за каждые последующие полгода - еще по 10% до достижения максимума - 80%.

В НАО сейчас восемь вакансий в сфере образования: в Оксино требуются учителя географии и химии, в Шойну - учитель технологии и предпринимательства, в Бугрино - учителя иностранного языка и физической культуры, в Усть- Кару - учитель иностранного языка, в Хорей-Вер и Индигу требуется учитель математики.

По словам разработчиков, закон призван ликвидировать кадровый дефицит в сфере образования, культуры, спорта и туризма.