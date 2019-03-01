Более 3 тыс. га выделено под проект "Вологодский гектар" в трех пилотных районах области

ВОЛОГДА, 1 марта. /ТАСС/. Порядка 3,35 тыс. гектаров выделено в Вологодской области под проект "Вологодский гектар", который заработает в регионе с 1 апреля. 1 марта началось тестирование системы по приему заявок от претендентов на землю, сообщили ТАСС в департаменте имущественных отношений области.

Ранее сообщалось, что под программу "Вологодский гектар", созданную по примеру "Дальневосточного гектара", в Вологодской области намерены выделить 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 отдаленных районах. Земли планируется безвозмездно передать гражданам в собственность для организации сельхозпроизводства, животноводства, крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения или выпаса скота. Так в регионе намереваются вернуть в оборот почти 500 тыс. га земель.

"Сегодня, 1 марта, начат тестовый запуск информационной системы по приему заявок от претендентов на гектары, апробация системы займет месяц. Прием заявок начнется с 1 апреля этого года. Мы начинаем запуск проекта с трех пилотных районов - Вожегодского, Вашкинского и Никольского. На данный момент там сформированы участки, в Вожегодском их 289, выделено 1814 га, в Вашкинском - 309 га, в Никольском - 1229 га", - сказал представитель департамента.

Он отметил, что при выборе участков учитывалось максимальное приближение к населенным пунктам, дорогам и объектам инфраструктуры. В департаменте получили несколько обращений - пока только от жителей Вологодской области.

Предполагается, что информационная система позволить принимать заявки из любой точки страны и предоставить людям возможность выбрать участок в зависимости от его расположения и наличия инфраструктуры, отмечал ранее губернатор области Олег Кувшинников.