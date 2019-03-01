Проекты северного сада и построек в Арктике покажут на слете юных полярников в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Шестой всероссийский экологический слет юных полярников "Наша планета" открылся в Санкт-Петербурге в здании Русского географического общества, в этом году он собрал около 80 талантливых школьников из разных регионов страны, которые представят свои исследовательские проекты.

"Главным событием слета станет защита исследовательских проектов, которых в этом году у нас ровно 40, многие совсем не школьного уровня. Они охватывают разные темы - экологии, науки, техники, культуры, даже экономики. Так, есть проект по исследованию ненецких народных сказок, по созданию сада экологической зоны в районе Крайнего Севера, строительства гаража в зоне вечной мерзлоты. Причем, это не просто проект гаража, там полное экономическое решение - сколько будет стоить, за сколько проект окупится", - рассказала корреспонденту ТАСС соорганизатор мероприятия Наталья Полупанова.

Помимо демонстрации исследовательских проектов, школьникам предстоит участие в олимпиадах по различным предметам. В частности, олимпиада "Земля наш общий дом" проводится Российским государственным гидрометеорологическим университетом. "По итогам этой олимпиады участники имеют дополнительные баллы к ЕГЭ, если они будут поступать в этот университет", - добавила Полупанова.

Целью слета является приобщение ребят к темам экологии и освоения Арктической зоны. Помимо посещения музеев, связанных с историей покорения Крайнего Севера, участникам слета предстоит познакомиться с петербургскими вузами, которые готовят специалистов, работающих в северных широтах.