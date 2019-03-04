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Городская Дума Биробиджана приняла отставку мэра

Мэр Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города, написав заявление об уходе по собственному желанию

4 марта. /ТАСС/. Депутаты проголосовали за отставку главы города Коростелева на внеочередном заседании. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в городской Думе Биробиджана. Уточняется, что даты проведения конкурса на должность мэра и начала работы конкурсной комиссии, в состав которой войдут 10 человек от Думы и 10 от правительства области, будут определены на заседании во вторник, 5 марта.

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Коростелев сложил с себя полномочия 28 февраля. С 1 марта обязанности главы мэрии Биробиджана исполняет первый заместитель мэра Андрей Пивенко, обязанности главы муниципального образования город Биробиджан - председатель городской думы Павел Ворожбит.

Евгений Коростелев занимал пост мэра столицы Еврейской автономной области с лета 2015 года. Его полномочия истекали летом 2020 года.

 

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