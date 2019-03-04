Городская Дума Биробиджана приняла отставку мэра

4 марта. /ТАСС/. Депутаты проголосовали за отставку главы города Коростелева на внеочередном заседании. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в городской Думе Биробиджана. Уточняется, что даты проведения конкурса на должность мэра и начала работы конкурсной комиссии, в состав которой войдут 10 человек от Думы и 10 от правительства области, будут определены на заседании во вторник, 5 марта.