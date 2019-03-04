Жителей Приморья предупредили о возможных спекуляциях на установке приставок цифрового ТВ

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Приморское отделение Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) предупредило жителей региона об обнаруженных случая спекуляции со стороны предпринимателей при установке оборудования для цифрового ТВ. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник отдела внешних коммуникаций Приморского отделения РТРС Евгений Пономарев.

"В Приморье имеет место полузаконная деятельность предпринимателей, когда человеку предлагается перейти на цифровое телевидение, при этом ему ставится очень дешевое оборудование, стоимостью в несколько сотен рублей, но берут за установку несколько тысяч рублей. При этом они оставляют телефон нашей горячей линии - просят звонить, если будет проблема. Так, одной женщине поставили приставку, стоимостью 200 рублей, и антенну, которая будет брать только в условиях прямой видимости с телебашни, а заплатила он 3,5 тыс. рублей. Когда у нее это все сломалось, она обратилась к нам на горячую линию", - рассказал Пономарев.

Поступали ли в полицию Приморья заявления от граждан, которые приобрели некачественную услуг по спекулятивной цене, в региональном управлении МВД оперативно ТАСС пояснить не смогли. Представители РТРС в полицию не обращались, так как это, по их мнению, должен сделать лично гражданин.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В Приморье переход должен состояться 3 июня.

Сейчас телеканалы второго мультиплекса уже вещают в городах края с численностью населения более 50 тыс. человек: Арсеньев, Артем, Владивосток, Находка, Уссурийск. Сейчас идет расширение сети вещания на другие районы края.