В Центральной России в течение двух суток ожидаются порывистый ветер, снег и гололедица

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что 4 и 5 февраля в большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается ветер с порывами до 18 м/с, колебания температуры воздуха от оттепели до заморозков, местами мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в региональных гидрометцентрах.

Дождь и мокрый снег ожидаются в ближайшие двое суток в Орловской и Калужской областях. Температура воздуха в обоих регионах будет колебаться от плюс 3 градусов в дневные часы до минус 1 градуса ночами. "В Орловской области будет казаться значительно холодней из-за сильного ветра. Так, во вторник его скорость может достигать 18 м/с", - сообщили ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Орловской области.

Порывистый ветер до 16-18 м/с прогнозируется в Воронежской, Липецкой, Смоленской областях. ГУ МЧС по Воронежскому региону 4 марта распространило метеопредупреждение о непогоде. По данным ведомства, помимо сильного ветра, местами возможны мокрый снег, гололед, туман. Температура воздуха, по информации областных гидрометцентров, в течение ближайших двух суток будет колебаться от плюс 3-5 градусов до минус 3-8 градусов.

Аналогичный прогноз синоптики сделали для Белгородской, Ивановской, Курской областей. В Брянском, Владимирском, Рязанском, Тамбовском, Тверском, Тульском регионах в понедельник и вторник порывы ветра будут слабее, до 6-12 м/ с. В ночные часы, по данным областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, столбики термометров покажут минус 3-7 градусов, в дневные - до плюс 2-5 градусов. "Ночью будет подмораживать, поэтому на дорогах по утрам ожидается сильная гололедица", - сказали в гидрометцентре по Тамбовской области

Наибольшее понижение температуры воздуха - местами до минус 14-15 градусов, в ночь на 5 марта ожидается в Тверской и Ярославской областях, днем во вторник, по информации областных гидрометцентров, сохранится морозная погода, до минус 3-6 градусов.

Причиной нестабильной погоды, по данным Гидрометцентра России, опубликованным на официальном сайте, является теплый атмосферный фронт Балтийского циклона, который в ближайшие двое суток будет перемещаться по территории ЦФО. "В округе пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь) <...> В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед, туман", - отметили синоптики.