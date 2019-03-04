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Арктика сегодня

Самые красивые деревни Архангельской области войдут в новый турмаршрут

Специалисты проведут экспертизу деревень в середине марта

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Эксперты Ассоциации самых красивых деревень и городков России презентуют в Архангельске новый туристический маршрут по самым красивым деревням, а также протестируют архангельскую часть маршрута. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"Очередной визит представителей всероссийского проекта Ассоциации самых красивых деревень и городков России и экспертов французской ассоциации "Тайга-Европа" в Архангельскую область состоится 6-15 марта. В рамках визита эксперты планируют протестировать архангельскую часть маршрута", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках своего визита эксперты планируют посетить самые красивые деревни Архангельской области - село Ошевенский погост, деревни Кимжа, Кильца и Веркола.

Помимо посещения уже включенных в список деревень, специалисты проведут экспертизу других деревень, которые могут претендовать на включение в маршрут, в Пинежском, Лешуконском, Холмогорском и Вельском районах. По итогам объезда, 13 марта, будет презентован новый трумаршрут.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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