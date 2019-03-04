Компания "Колмар-тур" планирует создать туристические маршруты по заповедникам Якутии

ТАСС, 4 марта. Туристическая компания "Колмар-тур", созданная в 2018 году угледобывающей компанией "Колмар" для развития внутреннего и въездного туризма в Якутии, планирует открыть новые региональные маршруты. Об этом в понедельник сообщила ТАСС председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

За 2018 год компания организовала несколько туров в Якутск для иностранных туристов, в том числе из Японии, Китая и Швейцарии. Зарубежные туристы могли посетить местные музеи и посмотреть на национальные усадьбы.

"Мы планируем открыть новые маршруты для посещения, вроде Ленских столбов и природных заповедников Якутии. Это позволит получать нечастые, но регулярные заявки [на туры] к лету", - сказала Цивилева. По ее словам, в 2019 году в рамках проведения национального якутского праздника - дня оленевода - будет организован отдельный тур.

Цивилева отметила, что "Колмар-тур" пока что не работает в полную мощность. По ее словам, туркомпания взяла на себя организацию отдыха и досуга сотрудников угледобывающей компании "Колмар", а также организовала за полгода четыре-пять туров. "Колмар Груп" пока не рассчитывает на большие доходы от работы туристической "дочки". "Скорее всего, это будет проект, цель которого - привлечь внимание людей к региону, так как это самобытный край с интересной едой, традициями и национальным колоритом. Но если это будет пользоваться успехом, то можно достичь самоокупаемости компании", - добавила председатель совета директоров "Колмар Груп".