{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Проходящую через три госграницы лыжную гонку отменили в Заполярье из-за нехватки снега

Самый проблемный участок находится на территории Норвегии

МУРМАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы из-за нехватки снега в Норвегии отменили уникальную гонку "Лыжня дружбы", стартующую из Мурманской области и проходящую по территории трех стран через три госграницы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в спорткомитете Мурманской области.

"Гонка в этом году не состоится из-за малого количества снега в районе ее проведения, самый проблемный участок находится на территории Норвегии", - уточнили в ведомстве.

Провести гонку невозможно технически. По ее маршруту из-за очень малоснежной зимы остаются незакрытые камни и кочки. Организаторы планируют провести ее только через год.

Уникальная гонка проходит по 12-километровой трассе через границы трех стран - России, Норвегии и Финляндии. Семь километров лыжни проложены по территории России, четыре - по территории Норвегии, один - Финляндии. Главной достопримечательностью трассы является точка пересечения всех трех границ. С 1826 года ее отмечает каменный курган высотой два метра и диаметром 2,5 метра.

Старт гонки дается в трехстах километрах от Мурманска, в российском поселке Раякоски, где расположена одноименная ГЭС. По традиции первыми на старт выходят военнослужащие погранвойск стран Баренц-региона, а затем начинают гонку все желающие - спортсмены и любители. Обычно на дистанцию выходят несколько тысяч человек. В этом году гонка отменяется не впервые - последний раз погода не позволила провести ее в 2014 году.

Теги
ФинляндияНорвегияРоссияАрктика сегодняМурманская область
Власти Вологодской области выделили более 50 млн рублей на льготную ипотеку
Ожидается, что в 2019 году воспользоваться программой смогут более 500 семей
Читать полностью