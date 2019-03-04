Проходящую через три госграницы лыжную гонку отменили в Заполярье из-за нехватки снега

МУРМАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы из-за нехватки снега в Норвегии отменили уникальную гонку "Лыжня дружбы", стартующую из Мурманской области и проходящую по территории трех стран через три госграницы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в спорткомитете Мурманской области.

"Гонка в этом году не состоится из-за малого количества снега в районе ее проведения, самый проблемный участок находится на территории Норвегии", - уточнили в ведомстве.

Провести гонку невозможно технически. По ее маршруту из-за очень малоснежной зимы остаются незакрытые камни и кочки. Организаторы планируют провести ее только через год.

Уникальная гонка проходит по 12-километровой трассе через границы трех стран - России, Норвегии и Финляндии. Семь километров лыжни проложены по территории России, четыре - по территории Норвегии, один - Финляндии. Главной достопримечательностью трассы является точка пересечения всех трех границ. С 1826 года ее отмечает каменный курган высотой два метра и диаметром 2,5 метра.

Старт гонки дается в трехстах километрах от Мурманска, в российском поселке Раякоски, где расположена одноименная ГЭС. По традиции первыми на старт выходят военнослужащие погранвойск стран Баренц-региона, а затем начинают гонку все желающие - спортсмены и любители. Обычно на дистанцию выходят несколько тысяч человек. В этом году гонка отменяется не впервые - последний раз погода не позволила провести ее в 2014 году.