Без дипломов и ректора. Как Университет 2035 строит в России образование будущего

В России в 2018 году начала распространяться модель образования будущего — вуз, не выдающий дипломов, не имеющий стен и постоянных преподавателей, но дающий актуальные и необходимые знания

Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035 взял на себя ответственность развивать в стране так называемую модель "образования будущего" и готовить кадры для цифровой экономики. За год он основал свою цифровую образовательную платформу и успел выйти за пределы онлайна — университет проводит серию очных встреч и интенсивов. "Цифровой" университет "Почему именно Университет 2035? Во-первых, мы предполагаем, что наиболее активное развитие человека происходит в возрасте от 20 до 35 лет. Во-вторых, мы пытаемся завершить разработку наших сервисов и моделей к 2020 году, — рассказывает Виталий Генаров, координатор образовательного процесса Университета 2035. — Но скорость изменений в мире сильно возросла, и мы не тешим себя надеждой, что наша схема универсальна и навсегда должна заменить традиционные модели. Скорее всего, в 2035 году ее пора будет пересматривать".

Описание Координатор образовательного процесса Университета 2035 Виталий Генаров © Управление информации и коммуникационной политики НовГУ

Университет НТИ не имеет стен, привязки к локациям и собственных преподавателей. В широком смысле — это онлайн-платформа, которая собирает образовательный контент и предоставляет его по индивидуальному запросу. "Мы работаем с лучшими в области обучения, например, с такими образовательными онлайн-платформами как Stepik, Courserа, еНано. Параллельно проходят короткие образовательные офлайн-мероприятия по проектной деятельности, по конкретным практическим навыкам на тех или иных рынках", — поясняет Генаров. Лекторы на этих курсах — профильные специалисты из Сколково, представители предприятий, то есть конкретные специалисты в конкретных областях. Если речь о проектной командной работе, появляются тьюторы, которые, прежде чем начать работу, проходят специальное обучение. Основная их часть — преподаватели из различных университетов, в частности из Новгородского государственного университета.

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При этом Генаров сразу подчеркивает, что такая модель — не альтернатива классическим вузам, а скорее дополнение к ним. "Мы внедряем индивидуальные образовательные траектории на основе диагностики человека — пытаемся понять, каких знаний ему не хватает, и каждому предлагаем из большого набора конкретные курсы — онлайн- или очные мероприятия", — рассказывает Генаров. Задача университета НТИ в первую очередь — "прокачать" знания специалистов исходя из реалий рынка. Организаторы считают, что люди часто сталкиваются с тем, что знаний, полученных в университете, не хватает при выходе на работу. Тем более в условиях, когда на повестке "цифровая экономика" и разбираться в виртуальной реальности, блокчейне и нейротенологиях нужно уже сейчас.

"Обычно сначала придумывают стандарт, потом создают образовательную программу, по ней готовят людей, и уже потом люди приступают к деятельности. А на практике уже сталкиваются с тем, что не хватает знаний или навыков — формируется образовательный запрос, и мы точечно с помощью цифровых технологий предлагаем эти знания и навыки", — поясняет Генаров. В режиме офлайн Несмотря на создание цифровой платформы, университет активно выходит в офлайн — "приземляется" на конкретных площадках, где собирает сотни людей. Самым крупным подобным событием университета стал первый образовательный интенсив по подготовке лидеров технологического развития "Остров 10−21", который прошел на Дальнем Востоке в июле 2018 года. Туда приехали около тысячи предпринимателей, стартаперов, аналитиков данных, госуправленцев и талантливых школьников со всей страны. Первым экспериментом в плане работы с реальными студентами, которые еще не столкнулись с настоящей практикой, стал интенсив в Великом Новгороде. Команда УНТИ и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого выбрали из 300 желающих около 100 человек, которые сформировались в 12 команд, чтобы создать свои проекты для рынков Национальной технологической инициативы.

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Причем региональный вуз для такого проекта был выбран принципиально. Остановись УНТИ на столичной площадке, другие университеты за пределами Москвы вряд ли бы поверили, что они способны провести такое мероприятие, — считают организаторы. "Перед интенсивом студенты прошли отбор, который выявляет самое главное: сильную сторону человека — грубо говоря, физик он или лирик и в какой области у него превалируют знания: например, он айтишник, разработчик, технолог или юрист. Мы выявляем сильную сторону студента и работаем над формированием проектных команд", — рассказывает Евгения Серебрякова, заместитель проректора по научной работе и инновациям Новгородского государственного университета. Самые востребованные Если проводить параллель с традиционными вузами, в Университете 2035 девять "факультетов". Однако в Великом Новгороде остановились на трех — NeuroNet, AeroNet и TechNet — как на наиболее востребованных в регионе, который принимал эксперимент. NeuroNet ориентировн на разработки, основанные на связи нейротехнологий с человеческим мозгом и вычислительными машинами. AeroNet — беспилотники, а те, кто выбрал для себя направления TechNet, фокусируются, в частности, на цифровом проектировании и моделировании, а также робототехнике.

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На первом этапе — во время работы Лаборатории по генерации идей технологических проектов — специалисты из Сколково помогли студентам "отшлифовать" их задумки, после чего участники объединились в команды. В течение 3,5 месяцев параллельно с разработкой проектов под руководством наставников и тьюторов участники "прокачивали" навыки, в которых сами чувствовали потребность. Они учились на онлайн-курсах, ходили на публичные лекции от ученых Санкт-Петербургского политехнического университета, ИТМО, консультировались с ведущими компаниями в области инновационных продуктов — "Геоскан", "Лорет", "Кибатлетика", BiTronics Lab. "Для студентов это сопричастность к очень большой истории, потому что они решали задачи не уровня "переписать курсовик" или что-то перелить из пробирки в пробирку, а занимались вопросами биопротезирования, создавали тренажеры для людей с ограниченными возможностями, решали проблемы гиподинамии, — рассказывает Марина Коновалова, куратор тьюторской деятельности от НовГУ. — Это то, что зажигает мозг, глаза, интеллект — то, с чем хочется работать студенту".

Описание Куратор тьюторской деятельности от НовГУ Марина Коновалова (слева) © Управление информации и коммуникационной политики НовГУ

Хотя все обучение так или иначе направлено на технологические проекты, организаторы подчеркивают, что свою роль здесь вполне органично находят и "лирики". "Обычно проблема с технарями в чем — они могут изобрести какое-либо устройство, которое идеально работает, но они абсолютно непродаваемые, ведь мы привыкли учить специалистов разделенно. Здесь мы собираем в команду медиков, технарей, дизайнеров, юристов. Гуманитарии, например, пишут рекламные посты, занимаются продвижением. В этом случае взгляд не однобокий, не односторонний, а взгляд со стороны разных специалистов", — считает Евгения Серебрякова. Что можно создать за три месяца? За несколько месяцев студенты разработали навигационную систему, которая помогает незрячим ориентироваться в городе, браслет для отслеживания пульса, приложение для реабилитации после инсульта. Лучшие пять получили от Новгородского университета гранты на дальнейшее развитие проекта. "Мы за 3,5 месяца разработали версию мобильного приложения с элементами дополненной реальности, чтобы каждый пользователь смог "повернуть время вспять". Ты находишься возле какой-либо разрушенной церкви, наводишь на нее камеру мобильного телефона и на экране видишь, как она выглядела в первозданном виде", — рассказывает Никита Соснин, лидер одной из команд-победителей. Студент признается — эксперты на первом же этапе "приземлили" амбиции команды. "Мы были уверены, что власти поддержат наш проект, но эксперты направили нас на то, чтобы мы рассчитывали только на свои силы и коммерциализировали идею. Конечно, стартап можно открыть и без интенсива, но если нет никакого опыта, а рядом людей, которые спустят с небес на землю, дадут дельные консультации, то так можно быстро сгореть", — рассказывает Соснин.

Описание Команда Conformation Умагат Лабазановой © Управление информации и коммуникационной политики НовГУ

Команда Conformation — еще один обладатель гранта, успела создать прототип экзотренажера для развития мелкой моторики у детей с ДЦП и разработать к нему методическое пособие. "Я была волонтером Красного креста, участвовала в проектах в рамках города, но всегда хотелось реализовать социальный проект более масштабный, — рассказывает лидер команды Умагат Лабазанова. — На самом деле здесь я получила даже больше, встретила здоровских ребят и понимаю, что не все люди нацелены на получение прибыли". Участник интенсива Дмитрий Петров надеется, что после практики интенсива НовГУ станет другим. "У нас есть много вещей в плане образовательного процесса, которые стоило бы улучшить, внести что-то новое. И интенсив, проектная работа как раз и внесла свежий воздух в работу университета. Было приятно видеть, как преподаватели тоже меняются, — это студентам нравится", — рассказал он. Трансформация классического вуза Университет уже начал меняться — в марте НовГУ запускает аналогичный интенсив, и команды смогут продолжить работу над своими проектами. Будут вовлекаться и новые участники.

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