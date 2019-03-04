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Борьба с коррупцией

Три сотрудника Ростехнадзора в Башкирии подозреваются в коррупции

По версии следствия, подозреваемые обещали за взятку проигнорировать многочисленные нарушения, допущенные при строительно-монтажных работах на нефтяном месторождении

УФА, 4 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора, которые обещали закрыть глаза на нарушения, допущенные компанией "Башнефть-Добыча" при строительных работах, за 150 тыс. рублей и бутылку французского коньяка. Об этом говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по подозрению в получении должностным лицом взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пп. "а", "в", ч. 4 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемые проверяли нефтяное месторождение в Янаульском районе Башкирии, и выявили многочисленные нарушения, допущенные при строительно-монтажных работах и оформлении исполнительно-технической документации компании  "Башнефть-Добыча", но обещали составить положительное заключение за взятку.

Подозреваемые были задержаны с поличным в момент получения взятки, добавили в ведомстве. В отношении двоих сотрудников надзорного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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